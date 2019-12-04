«Я не знаю ее женой»: Шепелев честно ответил на вопрос про отношения с Фриске

Ведущего в лоб спросили, женился бы он на певице, если бы она была здорова.

Во время записи очередного выпуска TouTube-шоу «Осторожно, Собчак», героем которого стал Дмитрий Шепелев, ведущая задала своему коллеге провокационный вопрос. Ксения поинтересовалась, поженились бы они с Жанной Фриске, если бы ее не забрала тяжелая болезнь.

Сначала Дмитрий ответил утвердительно, сославшись на то, что он делал певице предложение, и она ответила на него согласием. Однако чуть позже он замялся и откровенно рассказал, что сам не раз задавал себе этот вопрос.

«Я знаю ее (Жанну, — прим. авт.) очень легкой, воздушной, безответственной, влюбленной в жизнь красавицей. Я не знаю ее мамой. Я не знаю ее женой, — серьезно сказал Шепелев. — И поэтому я не могу до конца, по-настоящему ответить на этот вопрос. Понимаешь? Для она останется светлым мотыльком, который был в моей жизни».

Напомним, ведущий несколько лет прожил с Жанной Фриске в незарегистрированном браке. В 2013 году у них родился сын Платон, после чего артистка стала жаловаться на головные боли. Обследование показало страшный диагноз — опухоль головного мозга. Лечение не помогло, летом 2015 года певица умерла. Сейчас Шепелев уже сошелся с другой женщиной.