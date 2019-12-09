Адвокат: «Шепелев может привлечь родственников Фриске к ответственности за клевету»

До сих пор не утихают разговоры, связанные со смертью известной певицы Жанны Фриске в 2015 году.

На днях стало известно: телеведущий Дмитрий Шепелев, муж Жанны, заставил ее написать доверенность, чтобы Дмитрий мог распоряжаться банковскими счетами Фриске. Об этом рассказала в студии программы «Звезды сошлись» сестра певицы Наталья Фриске.

Она добавила, что Дмитрий, когда Жанна находилась на лечении, тратил по 20 миллионов рублей в неделю, и, таким образом, счета певицы быстро опустели. Незадолго до этого такое же обвинение, только в адрес отца Жанны, высказал Дмитрий.

Тимур Маршани: «Лучше бы сестра Фриске занималась своей личной жизнью!»

Мы спросили известного адвоката Тимура Маршани: как относиться к подобным заявлениям, как их расценивать с юридической точки зрения?

«С юридической точки зрения, это – клевета, которая ничем не подкреплена, — решительно заявил Тимур Захарович. — В отношении Шепелева и его гражданской супруги Жанны Фриске – это была их личная, семейная жизнь, и вмешательство в эту жизнь ни со стороны отца, ни со стороны матери, ни со стороны сестры недопустимо.

Лучше бы Наталья Фриске занималась своей личной жизнью, не вмешиваясь в жизнь других людей. Если она утверждает, что Шепелев сделал что-то незаконное, либо заставил что-то сделать Жанну под влиянием медикаментозных препаратов, в первую очередь, она должна это доказать».

«Шепелев может привлечь их к ответственности за клевету»

Тимур Маршани предполагает, что, поскольку лечение Жанны обходилось очень дорого, скорее всего, все средства, снятые с карточек в те дни Дмитрием Шепелевым, тратились именно на эти цели:

«Сестра Жанны не думает о том, что он мог снимать деньги для того, чтобы оплачивать лечение Жанны, чтобы обеспечивать их сына? Чтобы финансово помогать ребенку для его всестороннего развития?

Поэтому все, что связано с осуждением Шепелева и угрозой того, что он подвергнется разоблачению и осуждению со стороны родственников Жанны Фриске выглядит, как очередной этап накала страстей, и можно с уверенностью сказать: это клевета.

При желании, Шепелев может обратиться в правоохранительные органы для привлечения к ответственности всех «доброжелателей», которые таким образом пытаются очернить его репутацию.

Сегодня Шепелев – успешный ведущий, талантливый бизнесмен, молодой отец, воспитывающий своего сына и делающий все возможное для полноценного развития ребенка. И при этом – помнящий свою гражданскую супругу и делающий все для того, чтобы память о Жанне не угасала», — добавил адвокат.

«За что ему нужно оправдываться – человеку богатому и успешному?»

Наш корреспондент спросила — могут ли появиться доказательства, с помощью которых сестра и отец Жанны сумеют все-таки обвинить Дмитрия? После стольких лет…

«Нет, не могут! – ответил Тимур Маршани. — Потому что все, что говорят родственники Жанны Фриске — это только желания и «хотелки» родственников Жанны Фриске. Доказать они могут только прямое нарушение закона и противоправные действия с их стороны, которые дискредитируют репутацию Шепелева.

Шепелев снимал деньги, которые были нажиты и Жанной, и Дмитрием в период их совместной жизни.

А то, что родители недовольны, что им эти деньги не достались, — извините, это их проблемы! Никто их не обязан содержать.

Жанна была бы обязана содержать своих нетрудоспособных родителей. Но при этом Шепелев это делать не обязан. Жанна умерла. Он сделал все, чтобы поддержать ее в период болезни. Сейчас делает все, чтобы обеспечить их совместного сына.

За что ему нужно оправдываться? Человеку богатому, успешному… Его пытаются уличить в преступлениях, которые преступлениями не являются».

Мы надеемся, что в ближайшее время конфликты между Дмитрием Шепелевым и родственниками Жанны Фриске утихнут. А вы как думаете – кто прав в данной ситуации, а кто виноват?