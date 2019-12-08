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«Заняли весь пьедестал»: Навка поздравила Щербакову, Косторную и Трусову за прокат в Турине

Три российские спортсменки из тренерского штаба Этери Тутберидзе завоевали медали финала Гран-при в Италии.

«Заняли весь пьедестал»: Навка поздравила Щербакову, Косторную и Трусову за прокат в Турине
Татьяна Навка (Фото: Globallookpress.com)

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка не оставила без внимания триумф российских фигуристок-одиночниц из тренерского штаба Этери Тутберидзе. Три наши соотечественницы увезли из итальянского Турина заслуженные медали: Алена Косторная завоевала золото, Анна Щербакова — серебро, а «русская ракета» Александра Трусова — бронзу. Еще одна подопечная Этери Георгиевны — олимпийская чемпионка Игр в Южной Корее Алина Загитова стала шестой, уступив американке Брэди Теннелл и японке Рике Кихире.

Татьяна Навка обратилась к Анне, Алене и Александре, поздравив их с ярким дебютом на взрослых соревнованиях. Еще в прошлом сезоне все три девочки выступали, как юниорки. По словам спортсменки, подопечные Этери Тутберидзе в Турине показали «невероятное мастерство».

Фигуристки из тренерского штаба Этери Тутберидзе - Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова
Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова увезли медали финала Гран-при в Турине (Фото: Globallookpress.com)

«Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при в Турине. Впервые в истории! Милые девочки, поздравляю Вас!!» — отметила Навка.

К словам бывшей партнерши Романа Костомарова в танцах на льду присоединилась и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, которая лично пожелала Щербаковой, Косторной и Трусовой крепкого здоровья, поблагодарив их наставников и родителей.

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Александра ТрусоваАлена КосторнаяАлина ЗагитоваАнна ЩербаковаДаниил ГлейхенгаузТатьяна НавкаЭтери Тутберидзе
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«Заняли весь пьедестал»: Навка поздравила Щербакову, Косторную и Трусову за прокат в Турине
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