«Удивительно и волшебно»: Загитова вышла на лед с Навкой и Чернышевым

Ни для кого не секрет, что выступление в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств» станет для Алины Загитовой дебютным. Ранее на открытии ГУМ-катка в Москве 17-летняя подопечная Этери Тутберидзе вместе с другими фигуристами проекта отказала на льду фрагмент из мюзикла. Спортсменка появилась на публике в компании мужа Анастасии Заворотнюк — Петром Чернышевым и бывшей партнершей Романа Костомарова в танцах на льду.

Алина вышла на лед в платье с цветочным принтом — бюстье наряды костюмеры сшили из белой плотной ткани, а юбку из шифона светло-голубого оттенка. По словам олимпийской чемпионки Игр в Южной Корее на открытии катка в Москве было по-зимнему холодно и даже морозно. Однако, несмотря на это, все происходящее на льду казалось Загитовой «удивительным и волшебным».

«И даже начавшийся дождь не помешал торжественному мероприятию», — добавила Алина.

Примечательно, что Татьяна Навка анонсируя шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» уточнила, что Загитова станет украшением нового ледового мюзикла. По словам фигуристки, подопечная Этери Георгиевны обладает невероятным талантом перевоплощения и уникальным стилем катания.

Напомним, что мировая премьера шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» состоится на ледовой арене «Мегаспорт» в Москве. Увидеть представление можно будет с 25 декабря по 7 января.