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«До последнего не отпускали»: Навка и муж Заворотнюк вернулись с минских гастролей

Петр Чернышев был вынужден отлучиться из Москвы ради рабочей поездки в Белоруссию.

«До последнего не отпускали»: Навка и муж Заворотнюк вернулись с минских гастролей
Петр Чернышев и Татьяна Навка (Фото: Globallookpress.com)

Татьяна Навка на личной страничке в Instagram поделилась своими впечатлениями от прошедших минских гастролей. В поездку она отправилась с другими фигуристами, в числе которых был и муж Анастасии Заворотнюк. Петру Чернышеву пришлось отлучиться из Москвы ради рабочей поездки в Белоруссию. По словам супруги Дмитрия Пескова, они уже прибыли домой. Татьяна поблагодарила поклонников и зрителей, побывавших на ледовом мюзикле «Руслан и Людмила» за теплый прием и гостеприимство. Фигуристка подметила, что они выступали при полном аншлаге, а в зале не было ни одного свободного места.

«До последнего не отпускали, стояли и аплодировали!!» — добавила Навка.

Экс-партнерша Романа Костомарова в танцах на льду призналась, что им предстоит проделать большую работу. Помимо выступлений Татьяна должна присутствовать на репетициях нового ледового шоу «Спящая Красавица. Легенда Двух Королевств», участвовать в рекламных компаниях. Спортсменка не скрывает, что несмотря на все трудности и загруженные будни, она не перестает признаваться в любви своему делу.

«Да, это тяжело, сложно, местами даже на грани невозможного, но это стоит того!! Когда ты чувствуешь энергию и видишь живую реакцию на свой труд», — добавила фигуристка.

Татьяна Навка уточнила, что мюзикл на льду «Спящая Красавица. Легенда Двух Королевств» можно будет увидеть в ДС «Мегаспорт» с 27 декабря по 7 января.

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Тэги:

Анастасия Заворотнюкдети звездЗвездные детиПетр ЧернышевТатьяна Навка
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«До последнего не отпускали»: Навка и муж Заворотнюк вернулись с минских гастролей
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