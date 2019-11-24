«Надо вовремя заканчивать»: Костомаров оценил шансы Загитовой в отношении соперниц

Фигурист с уверенностью заявил, что олимпийская чемпионка вряд ли составит конкуренцию юным и талантливым спортсменкам.

Роман Костомаров оценил шансы Алины Загитовой в профессиональном спорте. По словам фигуриста, он не раз высказывался о подопечной Этери Георгиевны и наставнице Брайна Орсера — Евгении Медведевой. Экс-партнер Татьяны Навки в танцах на льду заверил, что девушки могут кататься ради собственного удовольствия, однако он сомневается в том, что в будущем им удастся показать высокие результаты.

«Надо заканчивать вовремя», — отметил Костомаров в интервью russian.rt.com.

Роман напомнил, что у Алины нет в арсенале тройного акселя и четверных прыжков, поэтому даже при чистых прокатах она вряд ли сможет составить конкуренцию на льду более юным и талантливым спортсменкам. Фигурист уточнил, что Загитова не может прыгать те элементы, которые приносят ее соперницам колоссальные баллы. Александра Трусова и Анна Щербакова уже освоили четверные прыжки.

По мнению спортсмена, загруженный график олимпийской чемпионки — Алина выступает в ледовых шоу — нельзя назвать «такой уж большой нагрузкой». Напомним, что подопечная Этери Тутберидзе вышла в финал Гран-при, завоевал бронзовую медаль на этапе в Саппоро. Первое место в Японии заняла фигуристка-одиночница Алена Косторная. На втором месте расположилась японка Рика Кихира.