«Трогательно до слез»: Николаев остался под впечатлением от съемок шоу с Пугачевой

59-летний композитор пришел на программу к Максиму Галкину и Юлии Меньшовой «Сегодня вечером» на Первом канале.

59-летний Игорь Николаев не смог пропустить съемки ток-шоу «Сегодня вечером», побывав в студии Максима Галкина и Юлии Меньшовой. Новый выпуск программы был посвящен Примадонне отечественного шоу-бизнеса.

Позже на личной страничке в Instagram супруг Юлии Проскуряковой опубликовал отчётные кадры, которые были сделаны на передаче, обратившись к верным почитателям. Композитор посоветовал поклонникам Аллы Борисовны не пропустить новый выпуск с ее участием, признавшись, что он сам остался под большим впечатлением от всего, что происходило в студии.

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«Не пропустите удивительные истории о фильмах с участием Аллы Пугачевой, ее песен и ее голоса! Это трогательно до слез!» — добавил Николаев, уточнив, что программа с участием Кристины Орбакайте, четы Стриженовых, Максима Галкина, самой Примадонны и других звездных гостей выйдет в эфир Первого канала уже в эту субботу, 7 декабря.

Напомним, что еще в апреле Алла Пугачева отпраздновала свое 70-летие сольным концертом в Кремлевском дворце. Кроме того, певица съездила на гастроли в Белоруссию, выступив в Минске. В поездку певица была вынуждена отправиться без супруга Максима Галкина. Сам шоумен находился в разъездах со своими концертными программами, поэтому не смог сопровождать Примадонну.

Кроме того, Алла Борисовна появилась в студии программы «Время», согласившись на интервью с Кириллом Клейменовым. Певица рассказала о детях, подготовке к концертам, новых песнях и счастливом замужестве.