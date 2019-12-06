«Трогательно до слез»: Николаев остался под впечатлением от съемок шоу с Пугачевой

59-летний Игорь Николаев не смог пропустить съемки ток-шоу «Сегодня вечером», побывав в студии Максима Галкина и Юлии Меньшовой. Новый выпуск программы был посвящен Примадонне отечественного шоу-бизнеса.
Позже на личной страничке в Instagram супруг Юлии Проскуряковой опубликовал отчётные кадры, которые были сделаны на передаче, обратившись к верным почитателям. Композитор посоветовал поклонникам Аллы Борисовны не пропустить новый выпуск с ее участием, признавшись, что он сам остался под большим впечатлением от всего, что происходило в студии.
«Не пропустите удивительные истории о фильмах с участием Аллы Пугачевой, ее песен и ее голоса! Это трогательно до слез!» — добавил Николаев, уточнив, что программа с участием Кристины Орбакайте, четы Стриженовых, Максима Галкина, самой Примадонны и других звездных гостей выйдет в эфир Первого канала уже в эту субботу, 7 декабря.
Кроме того, Алла Борисовна появилась в студии программы «Время», согласившись на интервью с Кириллом Клейменовым. Певица рассказала о детях, подготовке к концертам, новых песнях и счастливом замужестве.