«Трясины я не боюсь»: Пугачёва объяснила, почему не подпускает двойняшек к гаджетам

Алла Борисовна призналась, что уже в следующем году Гарри и Лиза пойдут в школу.

Алла Борисовна не скрывает: они с мужем заняли принципиальную позицию там, где речь заходит о компьютере. Примадонна объяснила, почему она запрещает шестилетним двойняшкам Гарри и Лизе пользоваться гаджетами, в частности, мобильным телефоном. По словам певицы, ее детям еще рано получать информацию из вне. Они должны развиваться в семье, черпать знания из книг. При этом артистка подметила, что уже в следующем году их с Максимом Галкиным отпрыски пойдут в школу. И, если там на уроке им понадобиться сесть за компьютер, их мама не будет возражать.

«Трясины я не боюсь… Хочу научить детей золотой мере. К общению с людьми без компьютера, вплоть до эпистолярного жанра. Они с удовольствием друг другу пишут письма по вечерам и подкладывать потом под дверь», — отметила певица.

В интервью Кириллу Клейменову в программе «Время» на Первом канале Алла Пугачёва призналась, что в свои шесть лет Гарри и Лиза постоянно удивляют их с мужем какими-то очень взрослыми фразами. Многие выражения, по словам певицы, дети запоминают по мультфильмам, там даже звери «разговаривают, как взрослые». Двойняшки растут очень усидчивыми, заверяет Примадонна.

Супруга шоумена Максима Галкина нашла для малышей педагога по пению. Только для того, чтобы ее дети развивали слух и правильное отношение к музыке. Напомним, что старшая дочь певицы — 48-летняя Кристина Орбакайте — как и ее мама выбрала для себя творческую профессию. Она снимается в кино и выступает на сцене.