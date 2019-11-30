НОВОСТИ

«Трясины я не боюсь»: Пугачёва объяснила, почему не подпускает двойняшек к гаджетам

Алла Борисовна призналась, что уже в следующем году Гарри и Лиза пойдут в школу.

«Трясины я не боюсь»: Пугачёва объяснила, почему не подпускает двойняшек к гаджетам
Алла Пугачева (Фото: кадр из программы "Время" на Первом канале)

Алла Борисовна не скрывает: они с мужем заняли принципиальную позицию там, где речь заходит о компьютере. Примадонна объяснила, почему она запрещает шестилетним двойняшкам Гарри и Лизе пользоваться гаджетами, в частности, мобильным телефоном. По словам певицы, ее детям еще рано получать информацию из вне. Они должны развиваться в семье, черпать знания из книг. При этом артистка подметила, что уже в следующем году их с Максимом Галкиным отпрыски пойдут в школу. И, если там на уроке им понадобиться сесть за компьютер, их мама не будет возражать.

«Трясины я не боюсь… Хочу научить детей золотой мере. К общению с людьми без компьютера, вплоть до эпистолярного жанра. Они с удовольствием друг другу пишут письма по вечерам и подкладывать потом под дверь», — отметила певица.

В интервью Кириллу Клейменову в программе «Время» на Первом канале Алла Пугачёва призналась, что в свои шесть лет Гарри и Лиза постоянно удивляют их с мужем какими-то очень взрослыми фразами. Многие выражения, по словам певицы, дети запоминают по мультфильмам, там даже звери «разговаривают, как взрослые». Двойняшки растут очень усидчивыми, заверяет Примадонна.

Певица Алла Пугачева
Алла Пугачева не подпускает детей к гаджетам и компьютеру (Фото: кадр из программы «Время» на Первом канале)

Супруга шоумена Максима Галкина нашла для малышей педагога по пению. Только для того, чтобы ее дети развивали слух и правильное отношение к музыке. Напомним, что старшая дочь певицы — 48-летняя Кристина Орбакайте — как и ее мама выбрала для себя творческую профессию. Она снимается в кино и выступает на сцене.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла Пугачевадети звездЗвездные детиКристина ОрбакайтеЛиза ГалкинаМаксим ГалкинНикита Пресняков
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Трясины я не боюсь»: Пугачёва объяснила, почему не подпускает двойняшек к гаджетам
Интересно?
Поделись с друзьями: