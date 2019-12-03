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«Сразу хочется нарядиться»: Проскурякова получила в подарок от мужа новую гардеробную

59-летний Игорь Николаев приготовил для возлюбленной приятный сюрприз. Сама Юлия по достоинству оценила старания композитора.

«Сразу хочется нарядиться»: Проскурякова получила в подарок от мужа новую гардеробную
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова (Фото: Globallookpress.com)

Юлия Проскурякова не скрывает: она осталась довольна новым подарком мужа. 59-летний Игорь Николаев приготовил для возлюбленной приятный сюрприз. Об этом сама певица рассказала верным почитателям на личной страничке в Instagram. По словам супруги композитора, благодаря избраннику она стала обладательницей собственной гардеробной.

Для нарядов Юлии музыкант отвел в их доме целое помещение, установив в комнате зеркало до пола. Возлюбленная Николаева опубликовала в микроблоге первое селфи, показав, как выглядит ее новый гардероб. Не забыл Игорь и про примерочную, эта зона выделена алыми занавесками. Благодаря вместительным встроенным шкафам Проскурякова смогла разместить все свои наряды: начиная от платьев и заканчивая повседневными вещами. Место нашлось и для обуви артистки.

«Когда муж новую гардеробную подарил, сразу же хочется нарядиться и пойти в какой-нибудь ресторанчик или в гости к друзьям», — добавила Юлия, поблагодарив супруга за подарок.

Певица Юлия Проскурякова
Юлия Проскурякова получила в подарок от мужа гардеробную. Фото: Instagram.com/uliaveronika

Ранее Юлия Проскурякова вместе с дочкой Вероникой посетила вечеринку наследницы Филиппа Киркорова. Алла-Виктория принимала гостей в одном из ресторанов на Рублевке. Темой праздника стала любимая сказка именинницы — «Аладдин».

Примечательно, что муж Юлии — композитор Игорь Николаев — не смог сопровождать супругу, поэтому музыкант лично обратился к Киркорову, передав от себя поздравления для Аллы-Виктории. Дочери артиста исполнилось восемь лет. По этому поводу бывший муж Примадонны устроил для наследницы праздник в восточном стиле.

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Тэги:

естественная красотаЗвездный стильИгорь Николаевкрасота вне возрастамода и стильЮлия Проскурякова
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«Сразу хочется нарядиться»: Проскурякова получила в подарок от мужа новую гардеробную
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