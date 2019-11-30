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Пугачёва объяснила, почему ей не дали роль Нади в «Иронии судьбы, или С легким паром!»

По словам исполнительницы, в последний момент в далеком 1975 году ей все-таки отказали.

Пугачёва объяснила, почему ей не дали роль Нади в «Иронии судьбы, или С легким паром!»
Пугачевой предлагали роль в "Иронии судьбы"/http://globallookpress.com/

Певица Алла Пугачева во время интервью в программе «Время» на Первом канале заявила ведущему Кириллу Клейменову, что ей предлагали роль Нади в картине «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Как известно, сейчас легендарный фильм, вышедший впервые на экраны в 1975 году, каждый год показывают в канун Нового года по телеэкранам. Лента по-прежнему собирает огромное количество людей у телевизоров. У фильма отличные рейтинги, поэтому его не убирают с экранов.

«Меня приглашали в кино. В «Иронию судьбы, или С легким паром!». Хотели, чтобы я исполнила роль Нади. Тогда Барбара Брыльска по каким-то причинам не хотела играть. Не очень соглашалась. А я должна была не только петь в этой картине, но и играть. Но в моих глазах и лице не было озабоченности своим возрастом, что и отпугивало», — заметила Алла Пугачева.

Как отметила Примадонна отечественной эстрады, позже Барбару Брыльску все-таки удалось уговорить сыграть в картине режиссера Эльдара Рязанова, которая пришлась по душе многим зрителям. «Мне просто сказали: «Извини, давай расти», — заметила Алла Пугачева.

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Тэги:

Алла ПугачеваБарбара БрыльскаКирилл КлейменовПервый каналЭльдар Рязанов
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Пугачёва объяснила, почему ей не дали роль Нади в «Иронии судьбы, или С легким паром!»
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