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Навка пообещала, что Загитова предстанет в ее шоу в «сказочном образе»

Олимпийская чемпионка выйдет на один лед с Петром Чернышевым в ледовой постановке «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

Навка пообещала, что Загитова предстанет в ее шоу в «сказочном образе»
Алина Загитова (Фото: Globallookpress.com)

По поступившей информации, мировая премьера шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств» состоится на ледовой арене «Мегаспорт» в Москве. Увидеть представление можно будет с 25 декабря по 7 января. Вместе с прославленной фигуристкой, супругой Дмитрия Пескова, в постановке задействована олимпийская чемпионка Игр в Южной Корее Алина Загитова, супруг Анастасии Заворотнюк, Петр Чернышев, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас и другие звезды фигурного катания.

Напомним, что подопечная Этери Тутберидзе стала единственной фигуристкой-одиночницей, завоевавшей олимпийское золото в свой первый взрослый сезон. В свои семнадцать лет спортсменка причислена к сильнейшим фигуристам планеты. Для Алины шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» станет первым подобным проектом, не связанным с соревнованиями.

«Спящая красавица. Легенда двух королевств»
«Спящая красавица. Легенда двух королевств»

По словам Навки, подопечная тренерского штаба Этери Георгиевны обладает невероятным талантом перевоплощения и уникальным стилем катания. Фигуристка не скрывает: поклонники Алины получат «эксклюзивную возможность» в воочию насладиться катанием спортсменки.

«Возможность увидеть ее в абсолютно новом, сказочном образе», — добавила Татьяна.

Кроме того, ледовый спектакль станет дебютным и для самой юной участницы шоу — Надежды Песковой. Дочка Татьяны Навки, как и Алина Загитова, попробует свои силы в новом творческом амплуа.

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Тэги:

Алина ЗагитоваАнастасия ЗаворотнюкПетр ЧернышевПремьераТатьяна Навка
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Навка пообещала, что Загитова предстанет в ее шоу в «сказочном образе»
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