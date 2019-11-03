Шоу Навки с мужем Заворотнюк прошло при полном аншлаге

Ранее в прессе писали о том, что 48-летний Петр Чернышев неотлучно находится рядом с женой. Несмотря на это, фигурист согласился на время отлучиться ради выступления в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила» в Санкт-Петербурге. На пресс-конференции супруга Дмитрия Пескова заявила, что Петр чувствует себя замечательно и готов приступить к работе. Позже на мероприятии появился и сам Чернышев. Спортсмен согласился позировать для общего фото, однако никаких комментариев давать не стал, спешно покинув здание.

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На личной страничке в Instagram Татьяна Навка опубликовала видеоотчёт их выступления в Питере, показав, что шоу прошло при полном аншлаге. Зрительский зал в СК «Юбилейный» был переполнен. Фигуристка поблагодарила гостей и поклонников за теплый прием.

«Наши первые северные гастроли!!! Мы счастливы быть в Санкт-Петербурге с нашей сказкой на льду «Руслан и Людмила». Спасибо зрителям, вы необыкновенные!! Такой теплый прием, полный зал и овации!!! Мы ждем всех, кто еще не видел наше волшебство на льду», — добавила фигуристка, сопроводив видеоролик хештегами — Татьяна Навка и Петр Чернышев.

Ранее сообщалось, что возлюбленная спортсмена — актриса из сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк — вышла из медикаментозной комы. Известие о том, что у знаменитости диагностировали неоперабельную опухоль головного мозга, прокомментировал и 70-летний Юрий Николаев. Телеведущий подметил, что хотел бы услышать всю правду от родственников Насти, однако пока близкие знаменитости не выходят на связь с репортерами, избегая личных вопросов, касающихся здоровья актрисы.