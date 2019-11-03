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Загитова уступила золото 16-летней Алене Косторной в Гренобле

Олимпийская чемпионка заняла на этапе Гран-при во Франции второе место.

Загитова уступила золото 16-летней Алене Косторной в Гренобле
Алина Загитова (Фото: Globallookpress.com)

16-летняя Алена Косторная оставила олимпийскую чемпионку Алину Загитову без золотой медали этапа Гран-при в Гренобле. Обе фигуристки являются подопечными тренерского штаба Этери Тутберидзе. Юная спортсменка и экс-юниорка по результатам короткой программы сохранила за собой лидирующие позиции, практически безупречно откатав  произвольную программу. По сумме баллов она набрала 236 баллов, опередив 17-летнюю Загитову.

Алина уступила медаль высшей пробы Косторной, набрав двумя выступлениями 216,06 балла. В итоге олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане стала второй — у нее серебро. На третьем месте расположилась американка Мэрайя Белл.

Своих подопечных на личной страничке в Instagram поздравила и Этери Тутберидзе, подметив, что, несмотря на внушительный результат, они продолжат усиленно работать. Ведь впереди финал Гран-при.

Алину и Алену также поздравил Даниил Глейхенгауз, поблагодарив верных болельщиков за поддержку и теплый прием на ледовой арене в Гренобле.

«Третий этап Гран-при сезона 2019-2020 завершен! Поздравляю Алену Косторную и Алину Загитову! Поздравляю всех тренеров с этими медалями: Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова, Сергея Розанова! Спасибо нашим болельщикам, спасибо, что приезжаете на соревнования и создаёте эту незабываемую атмосферу на стадионах», — отметил Глейхенгауз.

Напомним, что Алина Загитова вместе с Евгенией Медведевой представляли Россию на Олимпийских играх в Пхенчхане. Тогда Алина завоевала для нашей страны золото в женском одиночном катании, а Женя принесла в копилку российской сборной серебро.

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Алена КосторнаяАлина Загитовароссийские фигуристкиЭтери Тутберидзе
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Загитова уступила золото 16-летней Алене Косторной в Гренобле
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