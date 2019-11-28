96 правил: британские режиссеры научили всех снимать эротические сцены

Правила появились после жалоб Эмилии Кларк на то, что ее вынудили раздеться на съемках «Игры престолов».

Эротические сцены в кино — это настоящий стресс для актеров. О данном факте стали задумываться совсем недавно, после признания Эмилии Кларк. Актриса пожаловалась, что ее вынудили полностью раздеться во время съемок «Игры престолов».

Данное откровение далось звезде не легко, но реакция последовала почти незамедлительная. Профессиональная ассоциация режиссеров Великобритании решила разработать свод правил для работы с пикантными сценами.

По информации ВВС, рекомендации включили в себя целых 96 пунктов и прописывают все щекотливые моменты, которые могут возникнуть во время съемки обнаженных и сексуальных сцен в кино.

Авторы списка пока стараются не озвучивать все пункты, только некоторые из них. Например, на пробах актеров нельзя заставлять раздеваться. Если уж без данной процедуры никак не обойтись, то их могут сопровождать близкие люди — это поможет сохранить психологический комфорт. Полностью оставлять человека обнаженным не рекомендуется, достаточно попросить раздеться до бикини или плавок.

Оно важное уточнение: обговаривать «раздевание» нужно как минимум за 48 часов до встречи с актером. Перед съемками нужно получить письменное согласие исполнителей, а перед утверждением сцены посоветоваться с актерами, которые в ней снимаются.

Отмечается, что список носит рекомендательный характер и не является обязательным к исполнению. Главное, чтобы на площадке были комфортные условия для всех участников творческого процесса.

Напомним, ранее российская актриса Кристина Асмус подверглась травле за участие в откровенных сценах во время съемок в картине «Текст». Супругу Гарика Харламова упрекнули в том, что она была раздета и слишком увлеклась интимным процессом. Позже продюсер Ольга Леснова, комментируя ситуацию, заступилась за актрису. Она отметила, что в российском кинематографе существуют свои секреты при съемке эротических сцен и участники не остаются голыми, а используют специальные накладки телесного цвета, сообщает телеканал «360».