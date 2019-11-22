Опрос: на месте Харламова вы разрешили бы Асмус играть в постельных сценах?

Откровенные кадры из фильма «Текст» вызвали массу споров в Интернете. Многие зрители считают, что известная актриса не должна была на такое соглашаться.

С момента выхода на экраны фильма «Текст» режиссера Клима Шипенко прошел почти месяц, а его продолжают обсуждать. Однако интерес зрителей вызвал не столько сам фильм, сколько сцена с домашним порно Кристины Асмус и Ивана Янковского, которая получилась очень уж «натуральной» — до такой степени, что люди удивляются, как супруг Кристины, актер и шоумен Гарик Харламов, дал на это «добро».

Многие коллеги уже поддержали Асмус и похвалили за смелость, а Иван Охлобыстин 21 ноября отметил, что в отечественном шоу-бизнесе в последнее время можно увидеть куда более неприличные вещи, за которые многим людям должно быть стыдно, но они все же этого чувства не испытывают.

Харламов тоже вступился за жену, заявив, что это всего лишь кино и Кристины в нем нет — «там история совсем о других людях». Но и его слова никого не убедили. Портал Teleprogramma.pro решил узнать мнение наших читателей о том, стоит ли мужьям или женам представителей актерской профессии соглашаться на столь сложные роли, которые априори могут вызвать негативную реакцию со стороны общественности. Примите участие в нашем опросе и поделитесь своим мнением.