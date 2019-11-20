«Я плакала в ванной»: Эмилию Кларк принуждали раздеваться на камеру

Эмилия Кларк прославилась благодаря роли Матери драконов — Дейенерис Таргариен — в нашумевшем сериале «Игра престолов». После этого актриса даже снялась в фильме «Терминатор: Генезис». Лишь в прошлом году съемки в американском фэнтези-сериале завершились. Пока актеры прощались с полюбившимся героями, поклонники пытались принять неожиданную концовку.

А Эмилия призналась, что настолько подружилась с создателями многосерийной картины, что даже стала получать за один эпизод до 500 тысяч долларов.

Казалось, жизни Кларк можно позавидовать, но недавно она сделала неожиданное признание. Актриса заверила, что ее принуждали раздеваться на камеру. «Игра престолов» известна своими откровенными постельными сценами, но, как оказалось, они давались артистке очень тяжело. Она обвинила продюсеров сериала в том, что они ее не предупредили о пикантных сценах, когда подписывали контракт.

«Я буквально сражалась с ними на съемочной площадке, говорила: „Нет, простыня останется в кадре!“ А они мне в ответ: „Ты же не хочешь разочаровывать поклонников сериала!“ А я такая: „Да пошли вы!“», — призналась Эмилия в новом интервью.

Сценарий писали уже во время съемок, поэтому актриса узнала позже, что ее ждет на самом деле. Когда стартовали съемки первого сезона, Кларк была юной, она только окончила театральную школу. Ей пришлось уговаривать саму себя, смириться с тем, что ей надо раздеться.

«Я могла плакать в ванной, а потом возвращаться на съемочную площадку снимать сцену», — отметила девушка.

Правда, на съемках ее поддерживал Джейсон Момоа, который исполнил роль Кхала Дрого. Ранее она рассказывала, как актер надел розовый носок на свое мужское достоинство, чтобы не так сильно смущать партнершу во время постельной сцены. Как выяснилось, он был с ней обходителен и всегда интересовался, как она себя чувствует перед очередными откровенными съемками.

«Мне было тяжело. Но во время сцен, которые мы снимали с Джейсоном, было чуточку легче. Он поддерживал меня и все время говорил: „Нет, милая, это ненормально“», — вспомнила Эмилия.

Напомним, что ранее актриса призналась, что во время съемок в сериале ей пришлось пережить не только моральный стресс, но и две операции на мозге. За 8 сезонов, в которых снялась девушка, она также успела перенести инсульт. Ей было всего 24 года, когда после аневризмы ей сделали вторую операцию и она едва не умерла. Тогда Кларк боялась, что больше не сможет сниматься в кино, об этом она поведала в подкасте Armchair Expert.