Кристина Асмус посетовала на трудности во время съемок

Кристина Асмус посетовала на тяжелые условия работы. Сейчас супруга Гарика Харламова занята на съемках фильма Escape и каждый дубль дается ей очень сложно. О тяготах, с которыми приходятся справляться актерам, Асмус сообщила в Stories.

Съемочная группа приступила к работе совсем недавно, 20 ноября. Сюжет картины разворачивается летом, но сейчас в Москве очень холодно, в последние дни столбики термометров опустились ниже семи градусов.

Тем не менее, актеры делают вид, что температура воздуха самая благоприятная и изо всех сил стараются соответствовать заданному сценарию. Вместе с Кристиной Асмус в картине задействованы Мария Абрамова и Егор Корешков.

Актриса посетовала, что очень холодно и каждый новый дубль дается с трудом, но вскоре передумала и поспешила удалить короткий ролик. Вместо него в Stories появилась новая запись, как Кристина отдыхает между съемками.

Пока появился маленький перерыв, она решила провести его с пользой и перекусить. В руках у девушки мандарин, которым она неожиданно подавилась. Этот ролик Асмус пока не удалила, но призналась, что ЧП не было запланировано, сообщает сайт Актуальные новости.