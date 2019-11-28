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Конкуренция растет: внучка Крутого исполнила «Все мы бабы — стервы»

В свое время песню для Ирины Аллегровой написал звездный дедушка 4-летней Деми-Роуз.

Конкуренция растет: внучка Крутого исполнила «Все мы бабы — стервы»
Внучка Игоря Крутого составила конкуренцию Ирине Аллегровой ФОТО: Global Look Press

Четырехлетняя внучка Игоря Крутого постепенно занимает свое место на музыкальном Олимпе. Деми-Роуз периодически демонстрирует музыкальные способности, вот и на этот раз девочка удивила подписчиков композитора в Instagram.

Игорь Крутой поделился коротким видео, где наследница исполняет песню, написанную им в 1998 году для Ирины Аллегровой. Когда-то знаменитая «Все мы бабы — стервы» гремела на всю страну, теперь вторую жизнь в композицию пытается вдохнуть маленькая Деми-Роуз.

Малышка старательно исполняет песню, хотя слова пока даются с трудом. Многие отметили, что Ирине Аллегровой стоит опасаться, так как подрастает достойная конкуренция.

«Кое-какие выводы Деми для себя сделала за свои яркие 4 года, вдохновенно исполняя песню деда «Все мы бабы — стервы», — написал Игорь Крутой.

В комментариях многочисленные подписчики назвали видео милым, а внучку Игоря Крутого — очаровательной и талантливой, пишет сайт Актуальные новости.

«Слух идеальный!!!» — пишут пользователи.

«Отлично! Главное — вовремя это понять», — рассуждают другие.

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Тэги:

внучкадетизвездыИгорь КрутойИрина Аллегрова
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Конкуренция растет: внучка Крутого исполнила «Все мы бабы — стервы»
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