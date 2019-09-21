ЗВЕЗДЫ

Игорь Крутой вспомнил о начале «сольной карьеры» трехлетней внучки

В социальной сети артист опубликовал редкое видео, на котором Деми-Роуз задорно поет.

Игорь Крутой вспомнил о начале «сольной карьеры» трехлетней внучки
Игорь Крутой фото: globallookpress.com

Композитор и исполнитель Игорь Крутой недавно порадовал поклонников в блоге архивным видео, которое было сделано примерно пару лет назад. Героем короткого ролика стала его внучка Деми-Роуз, дочь падчерицы композитора Виктории. Семье удалось поймать момент, когда девочка задорно пела.

По словам российского композитора, именно так началась «сольная карьера» его внучки Деми.

«Скоро будем отмечать 2-летие творческой деятельности Деми, её сольная карьера начиналась приблизительно так…», — прокомментировал видео Игорь Крутой.

Устоять перед талантливой девочкой коллеги и поклонники исполнителя не смогли. Одной из первых на милый ролик отреагировала исполнительница Зара.

Внучка Игоря Крутого. Фото в Инстаграм
Скриншот: https://www.instagram.com/p/B2qX9zxhMfq/

Вскоре семья отметит день рождения звездной девочки – в ноябре ей должно исполниться четыре города. Добавим, Виктория родила наследницу от своего супруга Давида Берковича. Семья уже много лет живет в США, где приемная дочь Игоря Крутого после декретного отпуска начала вновь строить сольную карьеру.

Напомним, летом композитор отметил большой юбилей – ему исполнилось 65 лет. В честь праздника Крутой устроил концерт на музыкальном конкурсе «Новая волна», который состоялся в Сочи.

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Игорь Крутой вспомнил о начале «сольной карьеры» трехлетней внучки
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