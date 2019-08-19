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Аллегрова вспомнила, как оказалась в Италии на яхте в чужих владениях

По словам певицы, ее чуть вместе с внуком не забрали в участок карабинеры.

Аллегрова вспомнила, как оказалась в Италии на яхте в чужих владениях
Аллегрова угодила в неприятную историю в Италии/globallookpress.com

Певица Ирина Аллегрова рассказала случай, который случился с ней во время отдыха в итальянской Тоскане. Последние годы звезда именно на этом курорте проводит много времени. В Италии она купила собственный особняк.

Ирина Аллегрова. Фото
С Аллегровой произошла неприятная история в Тоскане/globallookpress.com

По словам Ирины Аллегровой, однажды она вместе с внуком отправилась плавать на яхте. В какой-то момент исполнительница сбилась с ориентира. В итоге она оказалась в чужих частных владениях. Перед ней появились карабинеры. Певица была в ужасе. Дело в тот момент могло закончиться полицейским участком и долгими разбирательствами.

Как рассказала Аллегрова, на ломаном итальянском языке она пыталась объяснить, что произошла досадная ошибка. Внук, который прекрасно знает английский язык, попытался изъясниться на нем, но карабинеры отказывались их слушать. Возможно, они просто делали вид, что не понимают певицу.

К счастью, эта история оказалась со счастливым концом. Звезда попросила, чтобы позвали хозяина дома. Когда он увидел Аллегрову, то едва не потерял дар речи. Он оказался русским. Исполнительницу он позвал к себе в гости. С тех пор при выходе на яхте в море Ирина Аллегрова старается вести себя аккуратно, сообщает «Собеседник».

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Ирина АллегроваИталияТоскана

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Аллегрова вспомнила, как оказалась в Италии на яхте в чужих владениях
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