Игорь Крутой признался, что не знает, сколько песен он написал

Гостями нового выпуска шоу «Вечерний Ургант» стали сразу три звезды: Игорь Крутой, Аделина Сотникова и Димаш Кудайберген. Звездные гости в скором времени примут участие в большом шоу, которое состоится на «ВТБ-Арене». Концерт будет посвящен юбилею творческой деятельности композитора.

Иван Ургант поинтересовался, сколько за это время композитор написал песен. Однако, Игорь Крутой признался, что понятия не имеет. Потому что подсчет – это некоторое подведение итогов, а он пока не готов что-то подытоживать.

А вот певец Димаш Кудайбергенов рассказал о своей предстоящей встрече с Джеки Чаном. Как оказалось, голливудская звезда и певец по-дружески общаются уже давно. По словам Димаша, познакомились они в Китае, когда певец участвовал в первом туре проекта «Ай эм сингер».

Напомним, не так давно Игорь Крутой откровенно назвал главную зависимость большинства российских знаменитостей.