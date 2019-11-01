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Игорь Крутой признался, что не знает, сколько песен он написал

В скором времени композитор отметит юбилей творческой деятельности.

Игорь Крутой признался, что не знает, сколько песен он написал
Игорь Крутой. Фото: globallookpress.com

Гостями нового выпуска шоу «Вечерний Ургант» стали сразу три звезды: Игорь Крутой, Аделина Сотникова и Димаш Кудайберген. Звездные гости в скором времени примут участие в большом шоу, которое состоится на «ВТБ-Арене». Концерт будет посвящен юбилею творческой деятельности композитора.

Иван Ургант поинтересовался, сколько за это время композитор написал песен. Однако, Игорь Крутой признался, что понятия не имеет. Потому что подсчет – это некоторое подведение итогов, а он пока не готов что-то подытоживать.

А вот певец Димаш Кудайбергенов рассказал о своей предстоящей встрече с Джеки Чаном. Как оказалось, голливудская звезда и певец по-дружески общаются уже давно. По словам Димаша, познакомились они в Китае, когда певец участвовал в первом туре проекта «Ай эм сингер».

Напомним, не так давно Игорь Крутой откровенно назвал главную зависимость большинства российских знаменитостей.

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Аделина СотниковаДимаш КудайбергенИван УргантИгорь КрутойПрограмма «Вечерний Ургант»
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Игорь Крутой признался, что не знает, сколько песен он написал
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