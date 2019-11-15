«Их сила в дуэте»: Игорь Крутой напутствовал своих воспитанников перед детским Евровидением

В ресторане «Кому на Руси жить хорошо» прошло pre-party, посвященное «Детскому Евровидению-2019». Уже в это воскресенье студенты «Академии Игоря Крутого» — 9-летняя Татьяна Меженцева и 13-летний Денберел Ооржак улетают в польский город Гливицы, где 24 ноября будут представлять Россию в финале международного песенного конкурса.

Неделя перед отъездом у ребят выдалась насыщенной. Каждый день проходят репетиции с преподавателями по вокалу, хореографии и актерскому мастерству. Особое внимание уделяется постановке номера с режиссером Алексеем Голубевым.

Татьяна Меженцева заметила, что занятий очень много, но как иначе, когда лучшие преподаватели Академии уделяют все свое внимание детям. Девочка рассказала, что даже уже успела соскучиться по школе, ведь наши финалисты не успевают ходить на уроки. Денберел Ооржак поделился своим нетерпением, он очень ждет поездку в Польшу и свое выступление.

Поддержать Татьяну и Денберела накануне отъезда на «Детское Евровидение» пришли звезды отечественного шоу-бизнеса и телевидения: Игорь Крутой, Филипп Киркоров, Лера Кудрявцева, Марина Кравец, Юлия Савичева, Денис Клявер, Анжелика Агурбаш, телеведущая Липа, Юлия Михальчик, Полина Богусевич, Елена Воробей, Борис Грачевский и другие.

«У Тани и Денберела хорошая песня, она мне нравится. В ней есть эмоции, она удобно написана для того, чтобы показать вокальные данные, легко запоминается. Как конкурсная песня Time for us — оптимальная. Я надеюсь, что ребята исполнят ее с нужной энергией. Их сила в дуэте. Я буду смотреть трансляцию и болеть за Таню и Денберела» — рассказал Игорь Крутой, композитор и народный артист России.

Певец Филипп Киркоров отметил, что ребят ждет совсем не детское испытание, первый большой экзамен в их жизни, международный, государственный. ПО словам артиста, без волнения, конечно, ничего не получится, но это не должно превзойти главную миссию дуэта — достойно представить Россию с замечательной песней на «Детском Евровидении».

«Дети прекрасно смотрятся вместе, они талантливые. Я желаю им получить удовольствие самим и доставить удовольствие всем, кто будет смотреть конкурс. А место не имеет никакого значения, главное, чтобы пели ребята от души и от всего сердца, так как они умеют» — рассказал Киркоров.