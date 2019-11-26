Ксения Бородина сравнила хейтеров в Instagram с «грязью из-под ногтей»

Ксения Бородина не скрывает: она никогда не боялась отвечать на критику в Instagram. Ведущая «Дома-2» в Stories заявила, что только несчастные, обиженные жизнью люди могут нелицеприятно высказываться в адрес других. С мнением возлюбленной бизнесмена Курбана Омарова солидарна и экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева.

Супруга музыкального продюсера Константина Меладзе в интервью для YouTube-проекта Вячеслава Манучарова поделилась личной позицией относительно злопыхателей. Певица заверила, что применяет свою тактику в общении с хейтерами. По словам артистки, любой человек, высказывающий в адрес знаменитости свое недовольство — по той или иной причине, скорее всего нуждается в добром слове. Подобный подход исполнительницы удивил шоумена. Возлюбленная Меладзе объяснила Манучарову свою точку зрения, уточнив, что после беседы без ответных грубых реплик, в большинстве случаев люди начинают реагировать более спокойно. Именно по этой причине Брежнева общается с хейтерами, которые в итоге пополняют ряды ее поклонников.

Сама Бородина не готова тратить лишнее время на соцсети. Знаменитость сравнила хейтеров с «грязью из-под ногтей». Ксения не намерена выяснять, почему люди в Instagram позволяют себе негативно отзываться об артистах. Примечательно, что Лариса Гузеева уже говорила о том, что подобные подписчики вызывают у нее приступ «злости». При этом телеведущая добавила, что среди ее поклонников много достойных людей.