НОВОСТИ

Гузеева заявила, что хейтеры в «Инстаграм» вызывают приступ «злости»

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале выступила с критикой в адрес недоброжелателей.

Гузеева заявила, что хейтеры в «Инстаграм» вызывают приступ «злости»
Лариса Гузеева и Никита Михалков (Фото: Globallookpress.com)

Соведущая Розы Сябитовой в программе «Давай поженимся!» на Первом канале решила расставить все точки над «i» в отношении недоброжелателей в Интернете. При этом Лариса Гузеева признала, что среди ее поклонников есть люди, которые достойны уважения. По словам знаменитости, такие фанаты обычно чутко ощущают ее настроение и понимают шутливый тон.

Как выяснилось, телеведущая долгое время не решалась завести аккаунт в Instagram, считая это чем-то молодежным. Однако в итоге Лариса, как и звездные коллеги, обратила внимание на новую для себя площадку. Теперь Гузеева переписывается с поклонниками, рассказывая им об успехах детей, интересных проектах и съемках. Знаменитость редко соглашается что-либо рекламировать в микроблоге из-за недовольных высказываний фанатов.

На днях Лариса в Stories запечатлела себя в гримерной телецентра, объяснив поклонникам свою странную речь на видео. По словам Гузеевой, она пытается отбелить себе зубы. Однако делиться с верными почитателями лайфхаком на этот счет телеведущая не стала, заявив, что ее опять «обвинят в рекламе».

«Я злюсь на многих подписчиков», — добавила Лариса, пожаловавшись на хейтеров и неуместную критику.

По словам Гузеевой, многие фанаты присылают ей личные сообщения с просьбой поделиться своим мнением относительно той или иной продукции. В таких случаях знаменитость раскрывает верным почитателям личные секреты.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

дети звездЗвездные детиЛариса ГузееваПрограмма «Давай поженимся!»
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Гузеева заявила, что хейтеры в «Инстаграм» вызывают приступ «злости»
Интересно?
Поделись с друзьями: