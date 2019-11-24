Гузеева заявила, что хейтеры в «Инстаграм» вызывают приступ «злости»

Соведущая Розы Сябитовой в программе «Давай поженимся!» на Первом канале решила расставить все точки над «i» в отношении недоброжелателей в Интернете. При этом Лариса Гузеева признала, что среди ее поклонников есть люди, которые достойны уважения. По словам знаменитости, такие фанаты обычно чутко ощущают ее настроение и понимают шутливый тон.

Как выяснилось, телеведущая долгое время не решалась завести аккаунт в Instagram, считая это чем-то молодежным. Однако в итоге Лариса, как и звездные коллеги, обратила внимание на новую для себя площадку. Теперь Гузеева переписывается с поклонниками, рассказывая им об успехах детей, интересных проектах и съемках. Знаменитость редко соглашается что-либо рекламировать в микроблоге из-за недовольных высказываний фанатов.

На днях Лариса в Stories запечатлела себя в гримерной телецентра, объяснив поклонникам свою странную речь на видео. По словам Гузеевой, она пытается отбелить себе зубы. Однако делиться с верными почитателями лайфхаком на этот счет телеведущая не стала, заявив, что ее опять «обвинят в рекламе».

«Я злюсь на многих подписчиков», — добавила Лариса, пожаловавшись на хейтеров и неуместную критику.

По словам Гузеевой, многие фанаты присылают ей личные сообщения с просьбой поделиться своим мнением относительно той или иной продукции. В таких случаях знаменитость раскрывает верным почитателям личные секреты.