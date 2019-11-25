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Бородина объяснила, почему отказала бы в интервью Собчак и Кудрявцевой

Ведущая «Дома-2» назвала главный аспект позволяющий сделать любое шоу популярным.

Бородина объяснила, почему отказала бы в интервью Собчак и Кудрявцевой
Ксения Бородина с дочкой Марусей (Фото: Globallookpress.com)

Возлюбленная бизнесмена Курбана Омарова объяснила, почему отказала бы в интервью Ксении Собчак и Лере Кудрявцевой. Именно эти телеведущие фигурировали в вопросе анонимного подписчика Ксении Бородиной в Stories о возможном участии знаменитости в рейтинговых передачах. В ответ светская львица назвала главный аспект, позволяющий сделать любое ток-шоу популярным и успешным.

По мнению светской львицы, задача каждого ведущего или шоумена обеспечить интерес публики к своей программе. Для этого нужно представить в невыгодном свете героя передачи, оскорбив его достоинство или же спровоцировать перепалку в эфире.

«Я вот каждый раз не сильно к этому готова и не понимаю, зачем мне это», — заверила Ксения, отреагировав на вопрос об участие в шоу «Осторожно, Собчак!» или «Секрет на миллион».

Знаменитость критически высказалась и в адрес недоброжелателей в Instagram. По словам Бородиной, она не боится своих хейтеров, считая их «грязью из-под ногтей». Телеведущая уверена, что только завистливые, несчастные и обиженные жизнью люди могут позволить себя нелицеприятные высказывания в адрес другого. Возлюбленная Курбана Омарова призывает поклонников жалеть тех подписчиков, которые тратят свое время на бессмысленные критические отзывы.

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Бородина объяснила, почему отказала бы в интервью Собчак и Кудрявцевой
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