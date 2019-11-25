Крупным планом: Ани Лорак не видит смысла прятать дочь от прессы

41-летняя Ани Лорак поделилась в Instagram снимком с подросшей дочкой. В июле девочке исполнилось восемь лет. Для многих не секрет, что в крестные отцы единственной наследницы украинская исполнительница выбрала бывшего мужа Аллы Пугачевой — короля поп-сцены Филиппа Киркорова. Дочь артистки учится во втором классе. Малышка уже появлялась на съемках вокального проекта «Голос» на Первом канале вместе со звездной мамой, правда, только в качестве зрительницы.

По словам Ани, она не стала скрывать от наследницы свой разлад с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. К разводу мамы и папы девочка отнеслась с понимаем. В интервью певица говорила о том, что дочь редко виделась с отцом, который появлялся всегда как гость на празднике. При этом Лорак не препятствует бывшему мужу видеться с наследницей.

Софию украинская исполнительница считает своей лучшей подружкой. Сейчас Ани строит отношения с 26-летним саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом, который неплохо ладит с дочерью артистки. Малышка приняла в семью нового возлюбленного мамы без капризов и жалоб. При этом певица с уверенностью заявила, что пока не готова выходить замуж. Исполнительницу вполне устраивает ее нынешнее положение. После истории с Муратом она стала по-другому относиться к браку.

В отличие от Веры Брежневой, которая редко делится в Instagram совместными фото с младшей дочерью, Ани Лорак не видит смысла прятать наследницу от прессы и общественности. Примечательно, что возлюбленная Константина Меладзе объясняла, почему она не хочет делится в Instagram личными кадрами с девятилетней Сарой, сославшись на хейтеров и их критические комментарии.

Ранее шоумен Максим Галкин высказывался на тему популярности звездных детей. Супруг Аллы Борисовны считает, что их отпрыски были обречены на известность. Им с самого начала не удалось скрыть от репортеров информацию о рождении малышей. Кроме того, снимки двойняшек Лизы и Гарри не раз появлялись в прессе. Именно поэтому телеведущий охотно делится с подписчиками семейными кадрами.