Звездный стиль

«Мужу доверяю полностью»: Брежнева прислушивается к Меладзе в вопросах стиля

Певица не скрывает: в ее команде есть профессионалы, которые неплохо разбираются в модных тенденциях.

«Мужу доверяю полностью»: Брежнева прислушивается к Меладзе в вопросах стиля
Вера Брежнева (Фото: Globallookpress.com)

37-летняя Вера Брежнева в одном из своих интервью объяснила, почему она так редко делится историями, связанными с ее семьей. Певица старается избегать личных тем, считая, что частные аспекты не должны становиться объектом всеобщего достояния. Именно поэтому экс-солистка группы «ВИА Гра» не афиширует подробности супружества  и воспитания детей. При этом знаменитость призналась, что она полностью доверяет Константину Меладзе в вопросах стиля. Если Вера не может выбрать между двумя вечерними платьями, она обязательно посоветуется с возлюбленным, который безошибочно подскажет ей, в каком наряде она смотрится наиболее выигрышно.

«Человек, которому я полностью доверяю в вопросах стиля, — это мой муж», — отметила Брежнева в интервью журналу «Грация».

Певица не стала скрывать: в ее команде есть профессионалы, которые неплохо разбираются в модных тенденциях. Именно эти люди оказывают влияние на формирование стиля поп-исполнительницы. Однако даже сейчас, пересматривая свои архивные фото из юности, Вере нравится то, как она одевалась раньше.

В беседе с Вячеславом Манучаровым для его YouTube-проекта певица призналась, что испытывает неловкость, выходя на сцену перед многотысячной публикой в мини-юбках. В свои 37 лет возлюбленная Константина Меладзе отдает предпочтение более сдержанному стилю.

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Вера Брежневаестественная красотаЗвездный стильКонстантин Меладзекрасота вне возрастамода и стиль
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«Мужу доверяю полностью»: Брежнева прислушивается к Меладзе в вопросах стиля
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