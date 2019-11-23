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Галкин пожаловался на лишний вес после выхода в свет с Пугачёвой

Телеведущий отметил, что они с женой замечательно провели день.

Галкин пожаловался на лишний вес после выхода в свет с Пугачёвой
Галкин пожаловался на лишний вес/http://globallookpress.com/

Юморист Максим Галкин в Instagram опубликовал совместный кадр со своей супругой певицей Аллой Пугачевой. Как отметил телеведущий, они с женой замечательно провели вчерашний день.

«Выехали в кои-то веки из нашей деревеньки в столичные ресторации, отведали вкусностей, разносолов, неспешно пообщались с интересными людьми, потом ещё поели и ещё, уже вернувшись в родные пенаты, а сегодня в бодром расположении духа я встал на весы и… раздавил их, потому что нельзя столько жраааааааать», — заявил телеведущий.

Отметим, что вместе с Аллой Пугачёвой Галкин встречался с певицей Лаймой Вайкуле. Накануне он делился видеозаписью. На кадрах можно было увидеть, как они едят роллы в одном из ресторанов в центре столицы.

Кстати, во время выхода в свет случился забавный эпизод. Галкин разглядел на небе два самолета. Издалека они были похожи на НЛО. Он заявил, что надо срочно звонить Кате Лель, которая ранее утверждала, что у нее связь с пришельцами. В это время кто-то захохотал на заднем плане. Журналисты посчитали, что это Пугачева. Однако позже стало ясно, что смеялась над коллегой Лайма Вайкуле.

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Тэги:

Алла ПугачеваЛайма ВайкулеМаксим Галкин
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Галкин пожаловался на лишний вес после выхода в свет с Пугачёвой
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