Галкин пожаловался на лишний вес после выхода в свет с Пугачёвой

Юморист Максим Галкин в Instagram опубликовал совместный кадр со своей супругой певицей Аллой Пугачевой. Как отметил телеведущий, они с женой замечательно провели вчерашний день.
«Выехали в кои-то веки из нашей деревеньки в столичные ресторации, отведали вкусностей, разносолов, неспешно пообщались с интересными людьми, потом ещё поели и ещё, уже вернувшись в родные пенаты, а сегодня в бодром расположении духа я встал на весы и… раздавил их, потому что нельзя столько жраааааааать», — заявил телеведущий.
Отметим, что вместе с Аллой Пугачёвой Галкин встречался с певицей Лаймой Вайкуле. Накануне он делился видеозаписью. На кадрах можно было увидеть, как они едят роллы в одном из ресторанов в центре столицы.
Кстати, во время выхода в свет случился забавный эпизод. Галкин разглядел на небе два самолета. Издалека они были похожи на НЛО. Он заявил, что надо срочно звонить Кате Лель, которая ранее утверждала, что у нее связь с пришельцами. В это время кто-то захохотал на заднем плане. Журналисты посчитали, что это Пугачева. Однако позже стало ясно, что смеялась над коллегой Лайма Вайкуле.