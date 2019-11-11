«Выглядит постаревшим»: появилось первое фото Месхи после развода с Климовой

33-летний Гела Месхи крайне редко радует поклонников свежими публикациями в Instagram. Впервые за полгода бывший муж Екатерины Климовой обновил личную страничку микроблога, разместив свежий кадр. Примечательно, что армия поклонников звезды военной драмы «Спасти Ленинград» разделилась на два лагеря: одни обрушились на Месхи с критикой, нелестно отметив, что экс-возлюбленный Климовой заметно сдал, другие — наоборот, пришли к заключению, что статус завидного холостяка добавил артисту недостающего очарования и брутальности.

«Выглядит постаревшим», «И почему его Климова бросила?!», «Мда… уставший какой-то», — вступили в дискуссию фанаты Месхи.

Сам актер оставил комментарии верных почитателей без внимания. Напомним, что о разводе Екатерины Климовой и Гелы Месхи стало известно еще летом. От третьего мужа звезда родила младшую дочь Беллу. Напомним, в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым у Екатерины появилась дочь Елизавета, в этом году она оканчивает школу. От Игоря Петренко, который стал вторым мужем знаменитости, Климова родила еще двоих детей — на этот раз сыновей. Сейчас 12-летний Матвей и 11-летний Корней учатся в школе. Мальчики часто видятся с отцом, который после расставания с Екатериной закрутил роман с Кристиной Бродской. У пары подрастает трое дочерей: София-Каролина, Мария и Ева.

Ни для кого не секрет, что Климова не стала комментировать отношения с Месхи после развода. В сентябре дочери экс-супругов, Белле, исполнилось четыре годика. Актриса не пригласила бывшего мужа в ресторан на семейный праздник в честь именинницы.