Стильно и статусно: какие шубы выбрали Климова, Водянова и другие звезды

Натуральные или искусственные меховые наряды? Важнее цвет или форма? Стилист Олеся Чех ответила на закономерные перед зимой вопросы.

С наступлением первых морозов из дальних уголков шкафа достаются пальто и утепленные куртки, но когда на улицах выпадает снег, то в ход идет более тяжелая артиллерия. Одним из самых популярных видов зимней одежды являются пуховики, но для женщин шуба всегда имеет куда более значительную роль, потому что чаще воспринимается еще и как предмет роскоши.

Стилист Олеся Чех подтвердила наши выводы: шубы не теряют своей актуальности.

«Меняются лишь нюансы. Сейчас в тренде эко-шубы, иначе говоря, шубы из искусственного меха. Они попадают в тенденцию заботы об окружающей среде, более актуальные и молодежные, а главное, они дешевле. Но и классические меховые шубы нельзя сбрасывать со счетов — они по-прежнему остаются атрибутом роскоши», — отметила эксперт.

Мы решили узнать, что носят современные звезды.

Натуральные и стильные

Анастасия Волочкова не скрывает, что очень любит носить мех. В ее гардеробной можно найти не одну шубу. Балерина любит наряды коротких фасонов. В ее арсенале есть как белые, так и темные варианты. Все они из натурального меха. Порой артистка носит их даже в теплую погоду.

А не так давно друг решил подарить Волочковой шубу. Она провела несколько часов в магазине, выбирая себе обновку. Ей очень понравились изделия из соболя и норки.

Мнение эксперта: «Анастасия Волочкова очень красивая и статная девушка, но вот помощи стилиста здесь явно не достаёт. Ощущение, что Настя застряла в 2000-х годах, комплекты не актуальны, несмотря на красоту мехов. Так уже давно не носят», — вынесла вердикт Олеся Чех.

Этой осенью во время гастролей уже успела поносить шубу и Екатерина Климова. Она выбрала короткий приталенный полушубок из коричневого меха. Актриса сочетала его с солнцезащитными очками и зонтом, что выглядело необычно.

Мнение эксперта: «Екатерина Климова выбрала классическую соболью шубу. Шикарная шуба для шикарной женщины. Она вне времени. Великолепно», — считает стилист Олеся Чех.

Телеведущая и светская львица Екатерина Одинцова — истинная модница. Свою женственную фигуру она подчеркивает лаконичными, но стильными нарядами. Длинная шуба-пальто с меховыми вставками идеально сидит на белокурой красавице.

Жена известного футболиста Мария Погребняк тоже любит баловать себя обновками. Этой осенью белокурая модель заглянула в магазин, где долго выбирала между шубами из соболя и рыси. Она предпочла достаточно длинные меховые изделия, которые подчеркнули ее стройную фигуру и визуально вытянули силуэт.

Мнение эксперта: «Мария Погребняк девушка эпатажная и шубы выбирает непростые: шуба из рыси с явным перебором. Это не про элегантность, а про вычурность. Далека от тонкого вкуса. Вторая тоже чересчур. Во всем нужна мера», — высказалась Олеся Чех.

Ярко даже зимой

Ведущая Дана Борисова не обделила себя теплой обновкой. Для холодов она выбрала шубу модного пудрового цвета длиной до колен из короткого меха. Нежный оттенок придал образу романтизма и подчеркнул здоровый цвет ее кожи.

А главная сваха страны Роза Сябитова, как оказалось, тоже любит необычные наряды. Даже шубу она предпочла из крашеного розового меха. Пушистый полушубок она сочетает с платьями ярких цветов, но он так же прекрасно будет смотреться и с джинсами.

А вот модель Наталья Водянова, которая живет в Париже, не дождалась заморозков. Еще в сентябре для светского мероприятия она облачилась в черную шубу из эко-меха со вставками из искусственной кожи. К образу девушка подобрала остроносые сапоги на каблуке.

У Ренаты Литвиновой оказалось много шуб из искусственного меха в гардеробе. Еще летом она покупала во Франции шубу-чебурашку бирюзового оттенка. Теперь она носит ее с яркими ботфортами зеленого цвета на шпильке и водолазкой в тон.

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Также у актрисы есть длинное пальто из шерсти. Со стороны такой наряд смотрится как настоящая шуба из соболя. Лаковые сапоги завершили зимний образ.

Мнение эксперта: «Рената Литвинова и ее роскошная бирюзовая эко-шуба. Рената известная модница, и мне приятно видеть на ней шубу из искусственного меха. Выше всяких похвал: и модель актуальная, и цвет не банальный. И Рената смотрится в ней гармонично. Выше всяких похвал», — заверила Олеся Чех.

Советы стилиста

Олеся Чех подвела итог и рассказала читательницам Teleprogramma.pro, какие фасоны шуб стоит носить в этом сезоне.

«На пике популярности, безусловно, шубы из искусственного меха. В этом сезоне они становятся заметно длиннее. Стоит присмотреться к моделям ниже колена и до бесконечности. Цвета — чем ярче, тем лучше. Но и классическая шубка „чебурашка“ своих позиций не сдает», — резюмировала стилист.

А вы какие шубы любите носить?