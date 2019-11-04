41-летняя Климова высказалась о своей единственной зависимости

41-летняя Екатерина Климова вместе с мамой проводит ноябрьские каникулы в Иерусалиме. Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» посетила одну из главных святынь и место паломничества христиан всего мира — Храм Гроба Господня. Бывшая возлюбленная Гелы Месхи не скрывает: она предпочитает путешествовать в компании старших отпрысков: семнадцатилетней дочки Елизаветы, двенадцатилетнего Матвея и одиннадцатилетнего Корнея. Младшая наследница знаменитости — четырехлетняя Белла — обычно остается дома под присмотром опытной нянечки.

Однако на этот раз в поездку Климова отправилась с мамой. На личной страничке в Instagram актриса уже публиковала снимки со Светланой Владимировной. Кроме того, Екатерина поделилась с верными почитателями личным секретом. Знаменитость высказалась о единственной зависимости, без которой она не представляет свою жизнь.

«Угадайте, с чего начинается мое утро и заканчивается вечер… Я позволяю себе быть зависимой только от аромата!» — заявила Екатерина, говоря о парфюме.

Напомним, что о разводе актрисы с Гелой Месхи стало известно в июне. При этом сама Климова отказалась комментировать причину, побудившую ее расстаться с отцом младшей дочери. Блогер Лена Миро предположила, что брак Екатерины потерпел крах из-за значительной разницы в возрасте между супругами. Актриса была старше Месхи на восемь лет.