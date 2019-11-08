«Пусть Месхи кусает локти»: Климова подразнила кадрами в бикини и мыльной пене

41-летняя Екатерина Климова вместе с мамой Светланой Владимировной провела ноябрьские каникулы в Иерусалиме. Как выяснилось, актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» своей поездкой решила убить сразу двух зайцев. Во-первых, у знаменитости появилась возможность провести время с мамой. Во-вторых, экс-супруга Гелы Месхи согласилась принять участие в фотосессии для одного из журналов светской хроники.

Климова не забыла порадовать поклонников свежим фото- и видеоотчётом — опубликовав в Instagram-карусели кадры, сделанные во время путешествия в Израиль. Так, Климова открыла для себя пустыню Негев, окунулась в Мертвое море, позировала на фоне песков и насладилась отдыхом в джакузи. Представ перед объективом фотокамеры в одном бикини. Екатерина старательно прикрывала фигуру пеной, однако даже этот прием не смог скрыть от подписчиков ее роскошной фигуры. Точеной талии и красивой линии декольте многодетной мамочки могут позавидовать и совсем юные девушки.

«Тётка!!» — критически отзывается о себе в кадре Екатерина.

Однако фанаты актрисы придерживаются противоположного мнения: «Пусть Месхи локти кусает», «Нуу, нельзя быть красивой такой», «Генетика… не иначе», «И у нее четверо детей?!не верим», — писали поклонники Климовой.

Напомним, что актриса воспитывает 17-летнюю дочь Елизавету от ювелира Ильи Хорошилова, 12-летнего Матвея и 11-летнего Корнея от Игоря Петренко. Также в семье подрастает четырехлетняя Белла. С отцом малышки — Гелой Месхи — Климова развелась летом.