Модель растет: Климова научила младшую дочь-красавицу позировать

Четырехлетней дочери актеров Екатерины Климовой и Гелы Месхи многие прочат большое будущее. Девочка, как и родители, очень артистична, хорошо поет, танцует и невероятно харизматична. А недавно малышка проявила себя в новом амплуа – Белла попробовалась в качестве модели.

больше по теме Климова в облегающих брюках отправилась на прогулку в Ессентуках 41-летняя актриса поделилась в Instagram гастрольным фото.

Правда, пока в домашней фотосессии. На снимках, которые разместила в своем блоге Екатерина Климова, девочка предстала в разных позах: вместе со старшей сестрой Лизой, с воздушным шариком и облокотившейся на перила. Видно, что с девочкой кто-то поработал над образами и она прекрасно справилась с поставленной задачей.

Для фотосессии актриса выбрала своей дочери трендовое платье в горох и черные лаковые туфли с пряжкой.