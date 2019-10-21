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Модель растет: Климова научила младшую дочь-красавицу позировать

Белла прекрасно справилась с поставленной задачей.

Модель растет: Климова научила младшую дочь-красавицу позировать
Екатерина Климова. Фото Global look press

Четырехлетней дочери актеров Екатерины Климовой и Гелы Месхи многие прочат большое будущее. Девочка, как и родители, очень артистична, хорошо поет, танцует и невероятно харизматична. А недавно малышка проявила себя в новом амплуа – Белла попробовалась в качестве модели.

Правда, пока в домашней фотосессии. На снимках, которые разместила в своем блоге Екатерина Климова, девочка предстала в разных позах: вместе со старшей сестрой Лизой, с воздушным шариком и облокотившейся на перила. Видно, что с девочкой кто-то поработал над образами и она прекрасно справилась с поставленной задачей.

Для фотосессии актриса выбрала своей дочери трендовое платье в горох и черные лаковые туфли с пряжкой.

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Модель растет: Климова научила младшую дочь-красавицу позировать
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