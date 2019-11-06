57-летняя дочь Захарова не может смириться со смертью отца

Марк Захаров ушел из жизни в возрасте 85 лет. Известие о кончине именитого артиста появилось в прессе 28 сентября. Единственная наследница Марка Анатольевича — дочка Александра не пыталась сдерживать слезы на гражданской панихиде и похоронах отца.

Актриса до сих пор находится в глубоком трауре: единственное, что спасает женщину от депрессии — это работа. Директор «Ленкома» и по совместительству близкий друг Захарова — Марк Варшавер — в интервью Teleprogramma.pro рассказал о том, что близкие покойного в 40-й день обязательно придут на могилу народного артиста СССР.

По словам Варшавера, в настоящее время полным ходом идет работа над спектаклем «Капкан», сценарий которого Марк Захаров лично переписывал семнадцать раз. Близкий друг покойного художественного руководителя театра «Ленком» не сомневается, что благодаря работе над проектом отца дочь Марка Анатольевича понемногу отвлекается от скорби.