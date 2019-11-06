Звездные истории

«Спектакль спасает Сашеньку от слез»: как сегодня живет дочь Марка Захарова

6 ноября - 40 дней со смерти легендарного худрука «Ленкома» Марка Захарова. Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на его могиле на Новодевичьем кладбище, а также узнала, как продвигается работа над последним спектаклем гениального режиссера.

«Спектакль спасает Сашеньку от слез»: как сегодня живет дочь Марка Захарова
Марк Захаров. Фото: КП: Иван Вислов

Создателя фильмов «Тот самый Мюнхгаузен», «Обыкновенное чудо», «Дом, который построил Свифт» не стало 28 сентября. Художественный руководитель московского театра «Ленком» скончался на 86-м году жизни от пневмонии.

Народного артиста похоронили на Новодевичьем кладбище, где покоятся известные деятели культуры и искусства. Могила Марка Анатольевича расположилась на центральной аллее рядом с захоронениями Олега Табакова, Станислава Говорухина, Леонида Броневого.

могила Марка Захарова
Могила Марка Захарова. Фото: Teleprogramma.pro/ Кристина Десятова

На 40-й день смерти мы принесли на могилу Марка Анатольевича гвоздики. Заметили, что земля еще не осела, а могила усыпана еловыми ветками и венками.

«Часто спрашивают, где могила Марка Анатольевича, его имя еще не успели внести в список у входа, — рассказал смотритель. — Каждый день — цветки, венки. Приносят из театра, просто поклонники. Бывает и так, что идут навещать родных, а заносят цветочки еще на некоторые могилы».

Цветов так много, что у могилы до сих пор стоят несколько ваз.

«Мы ничего тут не трогаем. Если стоят вазы, значит, это пожелание родных. Наверное, хотят, чтобы цветы подольше стояли», — добавил охранник.

Директор «Ленкома» и близкий друг Захарова, Марк Варшавер, рассказал, что на 40-й день на кладбище соберутся близкие и друзья.

«В театре в этот день ничего не будет, — заметил Варшавер в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro. — А вот на кладбище будем вспоминать нашего друга, коллегу и наставника. Говорить хорошие, теплые слова».

Александра Захарова
Александра и Марк Захаровы. Фото: КП/ Иван Вислов

Кроме того, Варшавер рассказал, что в театре делается для того, чтобы исполнить последнюю волю Марка Анатольевича. Над спектаклем «Капкан», сценарий которого Захаров переписывал 17 раз, полным ходом идет работа.

«Декорации уже все готовы, а генеральные прогоны будут в середине ноября, — поделился директор «Ленкома».

— Закончить его была последняя воля Марка Анатольевича, над постановкой работает его дочь Александра. Спектакль спасает Сашеньку от слез. Помогает ей пережить большую потерю. Да, что уж там… помогает всем нам».

Напомним, примерно месяц до смерти Марк Захаров чувствовал себя неважно. Режиссер лечил воспаление легких, которое «переросло» в двустороннюю пневмонию.

Светлая память замечательному Мастеру…

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«Спектакль спасает Сашеньку от слез»: как сегодня живет дочь Марка Захарова
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