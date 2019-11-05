Миронов не одобрил «директорский театр» в «Ленкоме» после смерти Захарова

Именно такая ситуация сейчас сложилась в «Ленкоме», где на двух стульях сидит Марк Варшавер.

Актер Евгений Миронов не поддержал появление в Москве формы «директорского театра», когда директор полностью берет на себя функции художественного руководителя. Именно такая ситуация сейчас наблюдается в «Ленкоме». После смерти Марка Захарова на двух стульях сидит директор Марк Варшавер.

Как считает Миронов, выверенной формулы в этом деле быть не может. Он считает исключительной ситуацию, когда директора имеют право формировать репертуар и приглашать режиссеров. По его убеждению, режиссеры и худруки порой не могут справиться сами. Им нужны союзники, которые бы взяли на себя финансовую сторону вопроса.

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Миронов уверен, что без идей худруков театр не может плодотворно развиваться, потому что именно творческие люди генерируют художественную энергию.

Как считает Миронов, для директора на первом месте, «то отчет, то зачет». Он может просто уничтожить творческую мысль в театре, потому что сосредоточен на других функциях. Как сказал актер, он не хочет, чтобы театр стал мертвым местом, сообщают «Известия».