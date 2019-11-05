Семенович позавидовала римским каникулам Кудрявцевой с мужем-хоккеистом

Несмотря на загруженные графики, Лера Кудрявцева ведет шоу «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись», а ее 32-летний муж-хоккеист днюет и ночует на тренировочной базе — супруги все-таки смогли спланировать совместный отпуск в Италии. На личной страничке в Instagram возлюбленная спортсмена опубликовала свежий кадр, сделанный во время римских каникул. Одной из первых фотоотчёт знаменитости оценила экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович.

«Город, куда хочется приезжать постоянно и любоваться архитектурой, искусством, красотой», — добавила Лера.

Телеведущая не стала уточнять, взяли ли они с собой в путешествие годовалую дочку Машу или же оставили дома с опытной нянечкой. Сама Кудрявцева не раз говорила о том, что с появлением малышки она потеряла всякий покой. Супруга хоккеиста не может на долго разлучаться с крохой. Именно поэтому — еще весной, когда Лера с Игорем бронировали билеты для отдыха в Майами, они запланировали поездку в Штаты на троих — собрав все необходимые вещи для Машеньки.

«Какие красивые и счастливые!! Дорогая, счастья вам огромного и любви», — отметила экс-солистка «Блестящих», оценив римские фото Кудрявцевой с мужем. Певица по-доброму позавидовала паре, наслаждающейся отдыхом в прекрасном месте.

Ранее в одном из интервью Анна Семенович призналась, что в отличие от своих звездных коллег, она не стремится выйти замуж. Певица надеется, что ей удастся встретить достойного мужчину, с которым она смогла бы прожить всю жизнь. На меньшее, по словам артистки, она не согласна.