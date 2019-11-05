НОВОСТИ

Семенович позавидовала римским каникулам Кудрявцевой с мужем-хоккеистом

48-летняя ведущая шоу «Секрет на миллион» увезла Игоря Макарова в Италию.

Семенович позавидовала римским каникулам Кудрявцевой с мужем-хоккеистом
Лера Кудрявцева с мужем Игорем Макаровым (Фото: Instagram.com/leratv)

Несмотря на загруженные графики, Лера Кудрявцева ведет шоу «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись», а ее 32-летний муж-хоккеист днюет и ночует на тренировочной базе — супруги все-таки смогли спланировать совместный отпуск в Италии. На личной страничке в Instagram возлюбленная спортсмена опубликовала свежий кадр, сделанный во время римских каникул. Одной из первых фотоотчёт знаменитости оценила экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович.

Лера Кудрявцева вместе с мужем Игорем Макаровым отдыхает в Риме (Фото: Instagram.com/leratv)

«Город, куда хочется приезжать постоянно и любоваться архитектурой, искусством, красотой», — добавила Лера.

Телеведущая не стала уточнять, взяли ли они с собой в путешествие годовалую дочку Машу или же оставили дома с опытной нянечкой. Сама Кудрявцева не раз говорила о том, что с появлением малышки она потеряла всякий покой. Супруга хоккеиста не может на долго разлучаться с крохой. Именно поэтому — еще весной, когда Лера с Игорем бронировали билеты для отдыха в Майами, они запланировали поездку в Штаты на троих — собрав все необходимые вещи для Машеньки.

Лера отправилась с мужем на конную прогулку (Фото: Instagram.com/leratv)

«Какие красивые и счастливые!! Дорогая, счастья вам огромного и любви», — отметила экс-солистка «Блестящих», оценив римские фото Кудрявцевой с мужем. Певица по-доброму позавидовала паре, наслаждающейся отдыхом в прекрасном месте.

Ранее в одном из интервью Анна Семенович призналась, что в отличие от своих звездных коллег, она не стремится выйти замуж. Певица надеется, что ей удастся встретить достойного мужчину, с которым она смогла бы прожить всю жизнь. На меньшее, по словам артистки, она не согласна.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анна Семеновичдети звездЗвездные детиЗвездный стильИгорь МакаровЛера Кудрявцевамода и стильПрограмма "Секрет на миллион"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Семенович позавидовала римским каникулам Кудрявцевой с мужем-хоккеистом
Интересно?
Поделись с друзьями: