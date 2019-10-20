Семенович, Навка и Жасмин отметились в японском ресторане стильными нарядами

Анна Семенович, Алика Смехова, а также Татьяна Навка со своей сестрой Натальей устроили веселый девичник в ресторане японской кухни Nobu Crocus City.

Семенович и Татьяна Навка пришли в заведение в схожих по крою платьях, дополнив образы белыми сапогами. У Анны было платье с цветочный принтом, у фигуристки – однотонное светло-мятное.

Сестра знаменитой фигуристки, Смехова и Жасмин предпочли black look. Алика примерила трендовый костюм в клетку, Наталья Навка – коктейльное платье, а Жасмин – черный жакет с серебристой юбкой.

В ресторане дамы в радостном настроении встали достаточно плотно друг к другу и исполнили импровизированный танец, продемонстрировав его позже в своих блогах.

Танец не остался без внимания хейтеров.

«А Семенович уже не знает, как платье задрать! Ну рвотный порошок», «Ну вы Джессичку совсем задавили своими «семеновичами», «Мне одной неприятно на это смотреть?», «Парад лицемерия», — обрушились комментаторы на девушек.

Впрочем, немало поклонников встало на защиту звезд, заметив, что они настоящие красавицы и очень позитивные.