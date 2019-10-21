Мамина радость: Кудрявцева не скупится на гардероб годовалой дочери

48-летняя Лера Кудрявцева не скрывает: она наслаждается каждым днем своего материнства. Ведущая программы «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись» с Оскаром Кучерой не привыкла экономить на близких и достойном отдыхе. Свою маленькую наследницу знаменитость одевает как принцессу. По словам возлюбленной хоккеиста Игоря Макарова, в первое время она ощущала вину перед своей Машей. Ведь она не смогла позволить себе полноценного декрета. Уже спустя несколько недель после родов Лера улетела на сочинский фестиваль «Новая волна» в качестве ведущей.

Несмотря на плотный съемочный график, Кудрявцева старается не перекладывать на опытных нянечек свои материнские обязанности. Все свободное время и уикенды она проводит исключительно дома в кругу самых близких. Лера лично отводит дочь в бассейн, Машенька учится плавать вместе с личным инструктором. Кроме того, телеведущая записала наследницу на развивающие курсы для самых маленьких.

Особое внимание супруга Игоря Макарова уделяет гардеробу годовалой дочки. Лере нравится наряжать Машу в девичьи платьица. При этом Кудрявцева сама подбирает наследнице повседневные наряды. Так, среди обновок у дочери телеведущей появились нежно-розовая толстовка с капюшоном, серые лосины и шапочка с помпоном.