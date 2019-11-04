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«Сладкая девчуля»: Кудрявцева поздравила дочь Милявской с 20-летием

Наследница украинской исполнительницы отпраздновала день рождения.

«Сладкая девчуля»: Кудрявцева поздравила дочь Милявской с 20-летием
Лера Кудрявцева (Фото: Globallookpress.com)

Лолита Милявская трогательно поздравила дочку Еву с двадцатилетием. На личной страничке в Instagram украинская исполнительница обратилась к имениннице, отметив, что гордится своей наследницей. Певица надеется, что с возрастом ее единственная дочь сохранит в себе все те качества, которые отличают ее от других, — свою индивидуальность.

«Нет, оставайся маленькой, не испорченной взрослыми хитростями!!» — добавила Лолита, уточнив, что она очень сильно любит Еву.

Ни для кого не секрет, что сейчас Милявская переживает непростой этап в своей жизни. Ранее стало известно, что муж артистки, Дмитрий Иванов, подал на развод. В студии программы «Пусть говорят» на Первом канале близкий друг Лолиты — 66-летний Аркадий Укупник — выступил с критикой в адрес возлюбленного украинской исполнительницы, заявив, что Дмитрий всегда зарабатывал меньше Милявской, которая была кормильцем в семье.

Лолита Милявская с дочкой Евой (Фото: Instagram.com/lolitamilyavskaya)

Дочь певицы с днем рождения поздравила и ведущая программы «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева.

«Доченьку с Днем рождения!! Сладкая девчуля», — отметила возлюбленная хоккеиста Игоря Макарова.

«Лолушка, с Днем рождения доченьки!! Всего самого наилучшего Евушке», — вторит словам телеведущей певец Денис Клявер.

Напомним, что дочка Лолиты Милявской — Ева — живет в Киеве вместе со своей бабушкой.

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Аркадий Укупникдети звездДмитрий ИвановЗвездные детиЛолита Милявская
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«Сладкая девчуля»: Кудрявцева поздравила дочь Милявской с 20-летием
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