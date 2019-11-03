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Волочкова перекрестилась перед выходом на сцену к Пугачёвой

Балерина сумела справиться с охватившим ее волнением.

Волочкова перекрестилась перед выходом на сцену к Пугачёвой
Анастасия Волочкова (Фото: Globallookpress.com)

На личной страничке в Instagram Анастасия Волочкова опубликовала свежий видеоролик, поделившись первыми закулисными кадрами. Балерина приняла участие в шоу Примадонны отечественного шоу-бизнеса, которое состоялось в Белоруссии. Ради Аллы Борисовны экс-возлюбленная бизнесмена Сулеймана Керимова согласилась приехать в Минск и встать на пуанты.

Судя по кадрам видеоролика, Волочкова перекрестилась перед выходом на сцену к Пугачевой. Таким образом, балерине удалось справиться с охватившим ее волнением. По словам Анастасии, она никогда не скрывала от верных почитателей, что боготворит Пугачеву. Знаменитость была признательна Алле Борисовне за то, что та лично пригласила ее выступить в шоу.

На сцене концертного зала в Минске балерина продемонстрировала свой традиционный вертикальный шпагат, появившись перед публикой в розовой пачке и на пуантах. Сама Примадонна призналась, что вряд ли согласится отправиться на гастроли до своего восьмидесятилетия. К слову, шоу Примадонны по достоинству оценила и возлюбленная Константина Меладзе — Вера Брежнева. Экс-солистка группы «ВИА Гра» призналась, что не смогла сдержать подступивших слез восторга.

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Волочкова перекрестилась перед выходом на сцену к Пугачёвой
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