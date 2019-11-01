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«Всегда знаешь, где жена»: Галкин пошутил над популярностью уехавшей из Москвы Пугачевой

Муж Примадонны поиронизировал над тем, что он может следить за возлюбленной благодаря репортерам и поклонникам, которые следуют за Аллой Борисовной по пятам.

«Всегда знаешь, где жена»: Галкин пошутил над популярностью уехавшей из Москвы Пугачевой
Алла Пугачева и Максим Галкин (Фото: Globallookpress.com)

Ранее стало известно о том, что артистка отправилась в Белоруссию. Алла Борисовна выступит в Минске со своей концертной программой. На перроне вокзала в Москве 70-летняя певица появилась в сопровождении репортеров и верных почитателей, которые не смогли пропустить возможность увидеть своего кумира вживую.

Примечательно, что супруг Пугачевой — шоумен Максим Галкин — не оставил этот факт без внимания. Телеведущий пошутил над популярностью жены, поиронизировав над тем, что благодаря журналистам, папарацци, фанатам и соцсетям, он может получать фото и видеоотчёт о том, где находится его возлюбленная, так как репортеры в буквальном смысле следуют за Примадонной по пятам.

«Как удобно, когда есть журналисты, поклонники и соцсети. Всегда знаешь, даже на расстоянии, куда поехала жена, во сколько и как добралась… Уже завтра она будет петь в Минске» — отметил Галкин.

Напомним, что по случаю своего юбилея в апреле Алла Борисовна выступила с сольным концертом в Кремлевском дворце. На шоу Примадонны присутствовала вся ее семья: муж Максим Галкин, младшие дети, двойняшки Гарри и Лиза, Кристина Орбакайте с сыном Никитой Пресняковой и невесткой Аленой Красновой.

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«Всегда знаешь, где жена»: Галкин пошутил над популярностью уехавшей из Москвы Пугачевой
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