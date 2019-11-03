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«Подступали слёзы»: Брежнева не сдержала эмоций на шоу Пугачевой

Супруга музыкального продюсера Константина Меладзе приехала в Минск ради концерта Аллы Борисовны.

«Подступали слёзы»: Брежнева не сдержала эмоций на шоу Пугачевой
Алла Пугачева (Фото: Globallookpress.com)

Оценивая выступление Примадонны отечественной эстрады в Белоруссии, экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева призналась, что ей не удалось скрыть эмоций от присутствующих в зале из-за подступающих слёз. По словам артистки, ей очень трудно подобрать слова для того, чтобы выразить все те чувства, которые переполняли ее во время шоу. При этом возлюбленная Константина Меладзе добавила, что она желает Алле Борисовне огромного счастья и крепкого здоровья.

«Не могу посчитать количество раз за концерт, когда подступали слёзы… Этот голос в кодах нашего подсознания. Вызывает неописуемые эмоции из самой глубины», — уточнила Брежнева.

По словам Веры, приехать в другой город на концерт Аллы Пугачевой стало идеальным решением. Певица не сомневается, что присутствующие в зале получили колоссальный заряд положительных эмоций.

«С самого начала концерта в конце песен вставали все люди и тянули руки, нам всем так хотелось ее обнять и поблагодарить», — отметила артистка, по достоинству оценив шоу Примадонны.

Алла Пугачева лично пригласила на свое шоу Анастасию Волочкову (Фото: Instagram.com/volochkova_art)

К слову, на концерте Аллы Борисовны появилась и балерина Анастасия Волочкова. Ради Пугачевой артистка согласилась встать на пуанты.

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«Подступали слёзы»: Брежнева не сдержала эмоций на шоу Пугачевой
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