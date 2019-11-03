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Брежневой на шоу Пугачёвой в Минске «померещился» Кузьмин

Экс-солистка группы «ВИА Гра» подметила сходство между гитаристом Примадонны с лидером группы «Динамик».

Брежневой на шоу Пугачёвой в Минске «померещился» Кузьмин
Вера Брежнева (Фото: Globallookpress.com)

Вера Брежнева вслед за Анастасией Волочковой приехала в Белоруссию ради концерта Аллы Пугачевой. На личной страничке в Instagram экс-солистка группы «ВИА Гра» поделилась своими впечатлениями от увиденного. По словам певицы, она не смогла сдержать непрошеных слез восторга. Брежнева осталась довольна своей поездкой в Минск.

«До мурашек», — написала в микроблоге возлюбленная Константина Меладзе.

Публикуя свежие кадры в Stories, украинская исполнительница призналась, что в какой-то момент ей «померещился» Владимир Кузьмин. Настолько гитарист Пугачевой внешне напомнил Вере лидера группы «Динамик». Этим открытием Брежнева поделилась с верными почитателями.

Вера Брежнева приняла гитариста Пугачевой за Владимира Кузьмина (Фото: Instagram.com/ververa)

К слову, Анастасия Волочкова в отличие от Веры Брежневой на шоу Примадонны отечественного шоу-бизнеса находилась не в зрительском зале. Пугачева лично пригласила балерину выступить с номером в рамках ее концерта. Экс-возлюбленная бизнесмена Сулеймана Керимова продемонстрировала на сцене свой традиционный вертикальный шпагат, получив от поклонников букет белых роз.

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Брежневой на шоу Пугачёвой в Минске «померещился» Кузьмин
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