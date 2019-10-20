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Бруклин Бекхэм закрутил роман с девушкой, похожей на свою маму

Актриса Фиби Торранс старше сына английского футболиста на пять лет.

Бруклин Бекхэм закрутил роман с девушкой, похожей на свою маму
Дэвид, Виктории и Бруклин Бекхэм Фото: globallookpress.com

Старший сын звездной пары Дэвида и Виктории Бекхэм, 20-летний Бруклин закрутил новый роман. На этот раз его избранницей стала девушка, которая старше его на 5 лет. Речь идет об актрисе Фиби Торранс. Правда, поклонников удивила не разница в возрасте между влюбленными, а внешность избранницы Бруклина Бекхэма.

По мнению многих пользователей Сети, Фиби похожа на Викторию Бекхэм. У них одинаковый цвет волос и некоторые черты лица. Если на 25-летней актрисе будет примерно тот же макияж, что обычно наносит модельер, то сходство становится еще более заметным.

По информации интернет-издания Daily Mail, молодые люди только начали строить отношения и не спешат о них рассказывать прессе: комментарии ни Бруклин, ни Фиби пока не давали. Однако таблоидам уже известно, что у них было несколько свиданий.

Напомним, недавно 45-летняя Виктория Бекхэм вновь порадовала поклонников своим фирменным шпагатом. Она записала короткое видео в кафе, сидя за чашкой кофе.

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Бруклин Бекхэм закрутил роман с девушкой, похожей на свою маму
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