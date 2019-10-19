45-летняя Бекхэм повторила свой легендарный шпагат в кафе

Певица и модельер Виктория Бекхэм решила повторить свой знаменитый трюк со шпагатом. Еще в 2016-м она опубликовала снимок, где демонстрирует идеальную растяжку. На фото певица в вечернем платье, лежа на диване, держит ногу перпендикулярно полу. Такая физическая форма Виктории мало кого удивила, так как она занимается фитнесом и балетом.

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Это изображение стало началом флешмоба. Следом за супругой футболиста аналогичные фото сделали другие пользователи социальной сети, среди которых Кортни Кардашян. С того момента в блоге модельера не раз появлялись снимки, где она демонстрировала идеальную растяжку.

Недавно супруга Дэвида Бекхэма вновь решила показать поклонникам, что находится в прекрасной физической форме. В ее профиле появилось короткое видео, в котором Виктория за столом в кафе без подготовки демонстрирует тот самый шпагат.

Напомним, недавно 45-летняя певица заявила, что совсем не думает о возрасте, а на лице еще не заметила ни одной морщины.