«Легендарный»: Нурмагомедов сделал фото с Бекхэмом

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов похвастался подписчикам совместным фото с Дэвидом Бекхэмом. Сфотографироваться звезды спорта сумели в Париже – там они встретились на футбольном матче «Пари Сен-Жермен» — «Реал». Снимок боец ММА сопроводил лаконичной подписью: «Легендарный», имея в виду Бекхэма.

Отметим, что Хабиб Нурмагомедов не первый год является ярым болельщиком «Реала», о чем спортсмен неоднократно говорил в интервью. В свою очередь, Бекхэм защищал цвета сливочных на поле в течение четырех лет – с 2003-го по 2007-й. В этот раз борьба двух, испанской и французской, школ футбола завершилась победой второй – «Реал» проиграл «Пари Сен-Жермен» на глазах Нурмагомедова и Бекхэма со счетом 3:0.

Подписчики Хабиба тем временем отмечают, что видят на снимке, как минимум, двух легенд. «Хабиб с фанатом», — шутят некоторые. Сразу несколько человек предрекает снимку рекордное количество лайков и комментариев. «Потому что вы оба – круты», — резюмируют фолловеры.