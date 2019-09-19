НОВОСТИ

«Легендарный»: Нурмагомедов сделал фото с Бекхэмом

Фолловеры добавили, что видят в кадре двух легенд.

«Легендарный»: Нурмагомедов сделал фото с Бекхэмом
Хабиб Нурмагомедов/Фото: https://www.instagram.com/p/B2gZowSlGxa/

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов похвастался подписчикам совместным фото с Дэвидом Бекхэмом. Сфотографироваться звезды спорта сумели в Париже – там они встретились на футбольном матче «Пари Сен-Жермен» — «Реал». Снимок боец ММА сопроводил лаконичной подписью: «Легендарный», имея в виду Бекхэма.

Отметим, что Хабиб Нурмагомедов не первый год является ярым болельщиком «Реала», о чем спортсмен неоднократно говорил в интервью. В свою очередь, Бекхэм защищал цвета сливочных на поле в течение четырех лет – с 2003-го по 2007-й. В этот раз борьба двух, испанской и французской, школ футбола завершилась победой второй – «Реал» проиграл «Пари Сен-Жермен» на глазах Нурмагомедова и Бекхэма со счетом 3:0.

Подписчики Хабиба тем временем отмечают, что видят на снимке, как минимум, двух легенд. «Хабиб с фанатом», — шутят некоторые. Сразу несколько человек предрекает снимку рекордное количество лайков и комментариев. «Потому что вы оба – круты», — резюмируют фолловеры.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

UFCДэвид БэкхемлегендафотоХабиб Нурмагомедов
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Легендарный»: Нурмагомедов сделал фото с Бекхэмом
Интересно?
Поделись с друзьями: