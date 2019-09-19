Виктория Бекхэм приучила мужа делать увлажняющие маски в постели

Виктория Бекхэм призналась, что не была популярной девочкой в школе и ее путь к успеху и славе не был легким. Она часто получала отказы.

Сегодня она одна из самых успешных дизайнеров одежды, а теперь еще и производитель косметики. У Виктории и Дэвида Бекхэмов за плечами 20-летний брак и четверо детей. В этом году пара выехала на отдых во Францию только вдвоем, без детей.

В интервью журналу Glamour Виктория рассказала, что они с мужем делают в своей постели, когда у них выдается свободная минутка. И это не то, о чем вы подумали. Бывший футболист и экс-перчинка ложатся рядышком и делают себе различные маски — увлажняющие или питательные.

«Я и Дэвид делимся средствами по уходу за кожей. Бекхэмы иногда лежат в одной постели в масках для лица от Сары Чепмен»- смеется Виктория.

Особенно супруги любят баловать себя роскошным продуктом для кожи лица, изготовленным из марокканского арганового масла и лавовой глины, которые стоят по 46 фунтов (примерно 3,7 тысячи рублей) за четыре разовые упаковки. 45-летняя Виктория уверена, что ухаживать за кожей нужно всем, независимо от пола и возраста.

«Когда у нас есть время, нам нравится делать такие вещи. Важно понимать, что такие вещи работают и для мужчин, и для женщин».

Как стало известно, Виктория Бекхэм потратила свыше тысячи фунтов стерлингов на индивидуальный омолаживающий крем. Его важным компонентом является кровь того, для кого крем изготавливается. Косметическое средство для лица, обладающее сильными антивозрастными свойствами, изобрела американский врач Барбара Штурм. Первые 50 граммов крема обошлись экс-солистке Spice girls в 1,2 тысячи фунтов.