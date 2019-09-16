«Не замечаю у себя морщин»: 45-летняя Виктория Бекхэм высказалась о возрасте

Поклонники тщательно следят за каждым образом Виктории. Спутница Дэвида Бекхэма — пример едва ли не для каждой британки… К тому же, в свои 45 лет звездный дизайнер выглядит великолепно.

Сама же Виктория уверена, что секрет в том, чтобы нравиться себе в зеркале. На днях женщина заметила, что не видит у себя ни одной морщинки.

«Мы все стареем. Я счастлива, что мне 45 лет. Впрочем, моя мама говорит: «Давай поговорим о старении, когда тебе будет 75, поскольку это может быть серьезно. Но сейчас меня действительно не беспокоят мои морщины», — рассказала Виктория в интервью Telegraph.

больше по теме Виктория Бекхэм будет бороться за свой брак Знаменитость призналась, что боялась за свою семью.

Любопытно, что при этом девушка занялась выпуском собственной линейки косметики. Виктория отметила, что эта сфера для нее новая, но в тоже время невероятно привлекательная.