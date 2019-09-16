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«Не замечаю у себя морщин»: 45-летняя Виктория Бекхэм высказалась о возрасте

При этом, признанная икона стиля задумалась о выпуске собственной парфюмерной линии.

«Не замечаю у себя морщин»: 45-летняя Виктория Бекхэм высказалась о возрасте
https://www.instagram.com/victoriabeckham/

Поклонники тщательно следят за каждым образом Виктории. Спутница Дэвида Бекхэма — пример едва ли не для каждой британки… К тому же, в свои 45 лет звездный дизайнер выглядит великолепно.

Сама же Виктория уверена, что секрет в том, чтобы нравиться себе в зеркале. На днях женщина заметила, что не видит у себя ни одной морщинки.

«Мы все стареем. Я счастлива, что мне 45 лет. Впрочем, моя мама говорит: «Давай поговорим о старении, когда тебе будет 75, поскольку это может быть серьезно. Но сейчас меня действительно не беспокоят мои морщины», — рассказала Виктория в интервью Telegraph.

Любопытно, что при этом девушка занялась выпуском собственной линейки косметики. Виктория отметила, что эта сфера для нее новая, но в тоже время невероятно привлекательная.

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бьюти-секретыВиктория БекхэмДэвид Бекхэм

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«Не замечаю у себя морщин»: 45-летняя Виктория Бекхэм высказалась о возрасте
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