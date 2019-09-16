«Не замечаю у себя морщин»: 45-летняя Виктория Бекхэм высказалась о возрасте

Поклонники тщательно следят за каждым образом Виктории. Спутница Дэвида Бекхэма — пример едва ли не для каждой британки… К тому же, в свои 45 лет звездный дизайнер выглядит великолепно.
Сама же Виктория уверена, что секрет в том, чтобы нравиться себе в зеркале. На днях женщина заметила, что не видит у себя ни одной морщинки.
«Мы все стареем. Я счастлива, что мне 45 лет. Впрочем, моя мама говорит: «Давай поговорим о старении, когда тебе будет 75, поскольку это может быть серьезно. Но сейчас меня действительно не беспокоят мои морщины», — рассказала Виктория в интервью Telegraph.
Любопытно, что при этом девушка занялась выпуском собственной линейки косметики. Виктория отметила, что эта сфера для нее новая, но в тоже время невероятно привлекательная.