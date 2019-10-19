Вдова Дмитрия Хворостовского провела вечер в компании Валерии

Супруга покойного оперного певца Дмитрия Хворостовского на личной страничке в Instagram опубликовала свежий снимок, который был сделан за кулисами Crocus City Hall. Вдова именитого исполнителя не смогла пропустить концерт испанского тенора Пласидо Доминго в Москве. Примечательно, что вечер Флоранс Илли провела в компании супруги музыкального продюсера Иосифа Пригожина — Валерии. Кроме того, вдову Хворостовского сопровождали ее дети: 16-летний Максим и 12-летняя Нина.

«Спасибо, дорогой маэстро Доминго, за прекрасный концерт. Это был прекрасный вечер. Мое сердце с тобой и твоей семьей. Всегда», — отметила Флоранс.

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Напомним, что еще 16 октября, в день рождения Дмитрия Хворостовского, его супруга вместе с детьми и родителями покойного оперного певца побывала на могиле мужа. По словам Флоранс, она до сих пор не может принять случившееся и смириться с утратой. Илли не скрывает: их союз был построен на любви, и несмотря на уход мужа, это чувство по-прежнему живет. Вдова Хворостовского старается делать все для того, чтобы их с Дмитрием дети не забыли своего отца.